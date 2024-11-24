При посадке в Анталье загорелся самолет, летевший из Сочи

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут», летевший по маршруту Сочи — Анталья, загорелся при посадке в турецком аэропорту. Информацию об этом подтвердили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет авиакомпании "Азимут" в небе

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Самолет авиакомпании "Азимут" в небе

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в результате инцидента никто не погиб. Сейчас Росавиация разбирается в произошедшем.

Как сообщает издание Airporthaber, причиной инцидента стало возгорание одного из двигателей. Из-за ЧП в аэропорту была временно закрыта взлетно-посадочная полоса и приостановлен прием самолетов. Взлет нескольких рейсов также был отложен. Airporthaber отмечает, что самолет из России садился при неблагоприятных погодных условиях.

«Пожар был быстро потушен наземными службами аэропорта. К счастью, никто не пострадал в результате пожара, все 79 пассажиров были эвакуированы»,— заявил заместитель губернатора Антальи Суат Сейитоглу в интервью DHA.

Агентство отмечает, что после небольшого перерыва аэропорт продолжил работу.

Telegram-канал Baza, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что во время приземления пассажиры почувствовали резкий удар. После этого они увидели, что из самолета льется топливо, а к борту едут экстренные службы. Спустя две минуты вспыхнул пожар.

По данным Shot, при посадке борт ударился левым двигателем о ВПП: сразу после этого в салоне началась сильная паника и давка.

Kub Mash, также со ссылкой на пассажиров, сообщил, что во время полета лайнер сильно шумел, а посадку в аэропорту Антальи задержали на 40 минут. Telegram-канал «112» пишет, что на борту было много детей — они были напуганы и плакали. Экипаж пытался всех успокоить и вовремя всех эвакуировал, добавляет издание.

На момент публикации авиакомпания «Азимут» никак не комментировала информацию о происшествии. Kub Mash утверждает, что представители перевозчика до сих пор не связались с пассажирами и не предложили помощь.

Shot также утверждает, что вероятной причиной инцидента стала ошибка пилотирования. По информации telegram-канала, диспетчеры турецкого аэропорта дали пилотам всю информацию о погоде — сильном и порывистом ветре. Исходя из этих данных, они должны были рассчитать скорость захода.

Александр Орлов