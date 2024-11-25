Партпроектам «Единой России» добавят эффективности

Все партийные проекты «Единой России» (ЕР) получат свои ключевые показатели эффективности (KPI). Об этом, как сообщили “Ъ” в «Единой России», заявил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев на прошлой неделе на встрече с координаторами партпроектов. На данный момент их у партии 23, включая «Zа Самбо», «Моя карьера с ЕР», «Безопасные дороги», «Городская среда», «Женское движение ЕР» и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Будут учитываться показатели проекта, которые раскрывают достижение его целей и задач. Все координаторы подготовили свои индивидуальные показатели. После их утверждения на федеральном уровне ваша задача будет декомпозировать их на регионы»,— пояснил господин Якушев. По его словам, окончательно показатели эффективности утвердит президиум генсовета партии.

Например, для проекта «Детский спорт» в качестве одного из KPI предлагается установить участие не менее 600 тыс. человек в ежегодных всероссийских спортивных фестивалях и охват ими не менее 70 регионов. Для проекта «Историческая память» — не менее 2 млн участников международной акции «Диктант Победы». А «Школа грамотного потребителя» должна будет привлечь на свои ресурсы не менее 120 тыс. слушателей учебно-просветительских мероприятий по актуальным вопросам ЖКХ.

Также Владимир Якушев заявил, что паспорта проектов будут дополнены такими разделами, как «партнеры проекта», «организационная структура управления проектом» и «источники финансирования». Решение о запуске новых проектов будет приниматься коллегиально — от подготовки заключения центральным исполкомом ЕР до сбора мнений регионов и профильных организаций. Решение о закрытии проекта в регионе будет приниматься только при наличии обоснования от его федерального координатора. На федеральном же уровне закрыть проект сможет президиум генсовета, если по итогам отчета о работе признает дальнейшую реализацию нецелесообразной.

По словам господина Якушева, эти и другие изменения будут зафиксированы в новом положении о партпроектах, работа над которым завершится в течение месяца. «Мы уже получили больше 110 предложений от 40 региональных отделений партии»,— сообщил Владимир Якушев.

Отметим, что дискуссия по поводу партпроектов идет в ЕР уже давно. В последнее время часто говорилось, что они должны приносить конкретный «электоральный эффект», то есть в них должны привлекаться потенциальные избиратели партии, которые могут быть включены в ее мобилизационную базу. Сейчас Владимир Якушев, назначенный на пост врио секретаря генсовета 15 июня, по словам источников “Ъ” в партии, фактически проводит ревизию всей партийной деятельности ЕР. По ее итогам многие в партии ожидают целый ряд изменений, которые будут закреплены на съезде ЕР 14 декабря.

Андрей Винокуров