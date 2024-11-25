Цифровизация — мать дисциплины

Рост исполнительской дисциплины в правительстве позитивно сказался на сроках разработки и внесения законопроектов в Госдуму. К такому выводу пришли в аппарате Белого дома, проанализировав итоги законопроектной деятельности кабмина за десять месяцев текущего года. Еще одним положительным фактором, как полагают и чиновники, и депутаты, стала цифровизация, повлиявшая на ускорение процессов согласования. Эксперт согласен, что правительство стало лучше работать с законопроектами, но указывает на нерешенность «хронической проблемы» с задержками официальных отзывов на инициативы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Об итогах законотворческой работы правительства за десять месяцев 2024 года руководитель его аппарата, вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал вечером 21 ноября на совещании со статс-секретарями. По его словам, за этот период министерства и ведомства улучшили показатели в части подготовки своих законопроектов и нормативных актов и даже установили рекорд: доля инициатив, которые аппарат правительства вернул на доработку, сократилась до 5%. Это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а в 2022-м на доработку были возвращены 38% инициатив. При этом 100% законопроектов были представлены в правительство в установленный срок — в прошлом году этот показатель составил порядка 98%. Сократилось и число нарушений сроков внесения проектов в Думу: за отчетный период лишь 1% инициатив поступил в парламент с опозданием (3 из 214), тогда как в прошлом году этот показатель составил 6%.

Господин Григоренко также сообщил, что правительство продолжило работу по актуализации своих инициатив, уже находящихся на рассмотрении Думы, в результате чего их портфель с начала года сократился почти вдвое — до 37 законопроектов. Кроме того, за десять месяцев года кабмин принял больше тысячи нормативно-правовых актов, и задолженность по ним отсутствует, как и в прошлом году.

В аппарате правительства улучшение показателей связывают с повышением качества планирования и дисциплины министерств и ведомств, в том числе за счет цифровизации. Дмитрий Григоренко напомнил, что в 2020 году на площадке аппарата правительства была запущена информационная система мониторинга ключевых задач с отдельным модулем по законопроектам и нормативно-правовым актам. Движение всех документов в системе прозрачно, что способствует ускорению процесса их подготовки и принятия, а данные обновляются в реальном времени, что позволяет правительству оперативно реагировать на риски неисполнения планов. Доступ к системе мониторинга имеют все федеральные министерства и ведомства.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») рассказал “Ъ”, что в комитете внимательно анализируют ежеквартальную информацию правительства о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов и тоже видят позитивные перемены. Например, по состоянию на 31 декабря 2021 года в разработке находились 913 нормативных правовых актов: по 169 из них были нарушены сроки принятия, а еще по 100 актам принимались решения об увеличении сроков, в том числе неоднократно, причем информация о причинах переноса сроков отсутствовала. «Совместная работа комитета по контролю с аппаратом правительства, личное и активное участие Дмитрия Григоренко в разрешении сложившейся на тот момент ситуации и принятые меры по цифровизации внутреннего контроля всех процессов согласований коренным образом изменили положение вещей»,— отметил господин Морозов.

Правительство действительно стало лучше работать с законопроектами в последние годы, согласен преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Однако рекордные показатели, по его мнению, косвенно могут указывать на распространение неформальных практик, когда проекты актов предварительно согласовываются между министерствами «в рабочем порядке» и лишь после этого переходят в формальную стадию. Кроме того, не решена «хроническая проблема», связанная с задержкой подготовки официальных отзывов на законопроекты, на что регламентом отводится не более месяца, отмечает эксперт. «Тем не менее внедрение в аппарате Белого дома системы цифрового мониторинга позволило существенно повысить дисциплину чиновников и установить контроль за нормотворчеством»,— резюмирует господин Склянчук.

Ксения Веретенникова