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Коммерсантъ FM
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Кто не успел — тот не согласовал

Правительство ускоряет процесс нормотворчества

Как стало известно “Ъ”, Белый дом продолжает повышать исполнительскую дисциплину чиновников. По итогам признанного успешным эксперимента по автоматическому согласованию отзывов к «внешним» законопроектам правительство намерено закрепить для ведомств в нормотворчестве принцип «не отреагировал вовремя на проект — значит, согласовал его». Такой подход сократит возможности министерств искусственно затягивать принятие правовых актов. Принцип «автосогласования» вписывается в концепцию гибкого госуправления «цифрового правительства» — и может стать частью новой информсистемы «Нормотворчество», которая позволит ведомствам совместно работать над проектами документов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство продолжает работать над повышением скорости принятия административных решений — и намерено внедрить на постоянной основе механизм автоматического согласования отзывов и заключений к законопроектам, подготовленным депутатами Госдумы, сенаторами и другими обладателями законодательной инициативы. Об этом “Ъ” сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Поясним, что с апреля по октябрь 2024 года механизм «автосогласования» официальных отзывов и заключений правительства работал в экспериментальном режиме. Эксперимент должен был улучшить взаимодействие исполнительной и законодательной власти, минимизировав случаи искусственного затягивания министерствами принятия решений. Как следует из доклада Минюста аппарату правительства по итогам «пилота», эксперимент признан успешным — его итоги министерство подвело на основе собственных показателей.

Суть «автосогласования» в том, что если министерство или ведомство в течение пяти дней не представило замечания к внесенному документу, то проект отзыва или заключения Белого дома считается согласованным.

Из доклада Минюста следует, что процедура «автосогласования» в период эксперимента применялась по отношению к каждому третьему проекту отзыва и заключения. Лишь по одному из 148 документов были зафиксированы нарушения сроков их подготовки и согласования.

Отметим, что «автосогласование» применялось и до эксперимента — с мая 2023 года при подготовке подзаконных актов правительства — и показало хороший результат. По итогам девяти месяцев 2024 года количество нарушений сроков принятия подзаконных актов не превышало 0,4% от общего числа актов против 3,6% за аналогичный период 2023 года и 17% в 2022 году.

На старте эксперимента обсуждались также и риски автоматизации процесса: возросшая законотворческая активность парламентариев на фоне санкций могла привести к ситуации, когда под «автосогласование» попадали бы инициативы, прямо противоречащие позициям министерств и ведомств. На этот случай в правительстве предусмотрели возможность продления срока подготовки отзывов и заключений для урегулирования разногласий. Так, для 37% проектов документов (55 из 148), подготовленных Минюстом, ведомствами было запрошено продление сроков. Если «автосогласование» в отношении таких документов все же срабатывало, к вносимым проектам отзывов и заключений обязательно прилагались протоколы согласительных совещаний.

По данным аппарата правительства, в результате «автосогласования» на 41% (до 23 дней в среднем) сократились сроки подготовки министерствами и ведомствами проектов отзывов и заключений.

Кроме того, новая процедура позволяет выявить, какой именно госорган не соблюдает сроки чаще всего, и точечно разбираться с причинами этого. Тем самым, как считают в аппарате правительства, механизм стимулирует органы исполнительной власти к более качественному планированию своей деятельности.

Отметим, что механизм «автосогласования» вписывается в концепцию цифрового госуправления, выстраиваемого нынешним правительством. Белый дом последовательно переводит процессы принятия решений в цифровой контур, при этом создавая возможности для «умного управления» на основе данных информсистем,— такой подход повышает скорость принятия решений и позволяет корректировать их «на лету» с учетом оценки их эффективности.

Как автоматическому рассмотрению депутатских законопроектов ведомствами ужесточили регламент

Одна из новаций в этой сфере — тестируемая с сентября 2024 года правительственная ГИС «Нормотворчество». Информсистема предполагает одновременную работу с проектом нескольких участников по аналогии с онлайн-системами подготовки документов — но внутри информационного периметра правительства (см. “Ъ” от 12 сентября). «Механизм "автосогласования" может стать важным элементом алгоритмов ГИС "Нормотворчество". В частности, он может определить, какие сроки будут закладываться в ГИС при работе над проектами документов»,— сообщили в аппарате вице-премьера.

Таким образом, пока новый механизм охватывает лишь подзаконные акты Белого дома и «внешние» законопроекты — массив же законотворческой деятельности самого правительства остается пока за рамками автоматического согласования. Планы по «автосогласованию» правительственных законопроектов не обсуждаются — механизм по-прежнему тестируется, добавляют в аппарате Дмитрия Григоренко.

Диана Галиева

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