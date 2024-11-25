Автомобили ускорили пробег

Рынок легковых машин с пробегом в октябре показал рекордные результаты по году, превысив 600 тыс. Граждане стремились купить автомобиль до роста ценников, который подстегивали повышение утилизационного сбора, ключевой ставки и динамика валютных курсов. Дилеры ожидают охлаждения спроса в ближайшее время, но не исключают определенного ажиотажа в декабре — в преддверии очередного повышения утильсбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в России вслед за рынком новых машин показали в октябре лучшие результаты по году, достигнув 605,3 тыс., подсчитали в «Автостате». Это на 14,3% превышает показатели сентября и на 23,8% — уровень октября 2023 года. Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что причины роста рынка подержанных машин с начала осени неизменны: ожидание роста цен на фоне индексации утильсбора (также распространяется на ввоз автомобилей с пробегом), повышение ключевой ставки и курсовой волатильности. Также на рынок повлияло увеличение поставок автомобилей по параллельному импорту перед повышением утильсбора 1 октября, добавляет эксперт.

По данным «Автостата», лидерство среди автомобилей с пробегом сохраняет Lada.

Реализация подержанных машин бренда увеличилась на 31,6% год к году, до 149,7 тыс. автомобилей. Второе место и самая популярная иномарка в России в сегменте — японская Toyota, у которой зафиксирован рост продаж на 9,3%, до 60,97 тыс. машин. Замыкает топ-3 южнокорейская Kia, реализация которой выросла на 34,1%, до 35,53 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Nissan с увеличением продаж на 27,2% и 11,3%, до 33,25 тыс. и 27,87 тыс. машин соответственно. По данным «Автостата», в первой десятке все марки показывают рост в годовом выражении: наименьший — на 8,7% и 9,3% — у Ford и Toyota, наибольший — на 34,1% и 31,6% — у Kia и Lada. Также увеличение продаж по всем маркам топ-10 фиксируется по отношению к сентябрю.

Самые продаваемые модели легковых автомобилей с пробегом в России в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи в октябре (шт.) Изменение год к году (%) Продажи в январе—октябре (шт.) Изменение год к году (%) 1 Lada 2107 14 282 57,5 113 510 40,2 2 Kia Rio 12 192 31,5 102 995 10,3 3 Hyundai Solaris 11 848 30,6 99 793 7,1 4 Lada 2114 11 609 11,1 101 932 5,2 5 Ford Focus 10 951 7,3 92 456 -9,2 6 Lada 4x4 10 658 22,2 83 806 12,5 7 Toyota Corolla 9 848 10,6 81 826 -6 8 Lada 2170 9 825 15 85 852 5,1 9 Toyota Camry 8 322 17,8 70 105 -8,9 10 Lada 2190 8 279 21,4 69 652 6,2 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Самой популярной моделью на вторичном рынке в октябре седьмой месяц подряд остается Lada 2107. Следом идут южнокорейские Kia Rio и Hyundai Solaris. Четвертое место сохранила 2114 «Самара-2». Замыкает топ-5 американский Ford Focus.

Заместитель гендиректора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов отмечает, что на вторичном рынке уже наблюдается падение спроса, также среди тенденций — дефицит автомобилей европейских брендов возрастом до пяти лет и с пробегом до 80 тыс. км.

«После очередного повышения ключевой ставки мы можем открыто говорить, что спрос падает. Заметно и снижение в количестве заявок на автокредит, и процент их одобрений. Это тенденции, которые четко оформились в последний месяц»,— говорит директор департамента автомобилей с пробегом «Рольфа» Вадим Черноусов.

По мнению господина Титова, охлаждение спроса на автомобили с пробегом продолжится, в ноябре и декабре ситуация, вероятно, останется сложной: без роста продаж. Вадим Черноусов также ожидает дальнейшего спада спроса в сегменте автомобилей с пробегом, но считает, что новости о новом повышении утильсбора с 1 января могут подогреть спрос в декабре. «Вот такой может сложиться конфликт двух разнонаправленных трендов»,— отмечает он.

За десять месяцев, по данным «Автостата», продажи легковых машин с пробегом выросли на 3,6% год к году, до 4,99 млн штук. Из десяти брендов-лидеров положительную динамику за указанный период показывают Lada (на 17,7%), Kia (на 6,7%), Renault (на 4,5%), Hyundai (на 2,8%) и Chevrolet (на 1%). По остальным маркам фиксируется падение, наиболее значительное — у Toyota (на 10,1%).

Большинство собеседников “Ъ” полагают, что по итогам года на рынке подержанных машин ожидается рост продаж. Самый пессимистичный прогноз — показатели будут на уровне 2023 года, когда, по данным «Автостата», было реализовано 5,69 млн автомобилей с пробегом. Господин Черноусов считает, что продажи на вторичном рынке в этом году вырастут на 8–10%, до 6–6,1 млн штук.

Наталия Мирошниченко