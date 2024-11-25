Автомобили ускорили пробег
Продажи подержанных машин за месяц выросли на 14,3%
Рынок легковых машин с пробегом в октябре показал рекордные результаты по году, превысив 600 тыс. Граждане стремились купить автомобиль до роста ценников, который подстегивали повышение утилизационного сбора, ключевой ставки и динамика валютных курсов. Дилеры ожидают охлаждения спроса в ближайшее время, но не исключают определенного ажиотажа в декабре — в преддверии очередного повышения утильсбора.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Продажи легковых автомобилей с пробегом в России вслед за рынком новых машин показали в октябре лучшие результаты по году, достигнув 605,3 тыс., подсчитали в «Автостате». Это на 14,3% превышает показатели сентября и на 23,8% — уровень октября 2023 года. Сергей Удалов из «Автостата» говорит, что причины роста рынка подержанных машин с начала осени неизменны: ожидание роста цен на фоне индексации утильсбора (также распространяется на ввоз автомобилей с пробегом), повышение ключевой ставки и курсовой волатильности. Также на рынок повлияло увеличение поставок автомобилей по параллельному импорту перед повышением утильсбора 1 октября, добавляет эксперт.
По данным «Автостата», лидерство среди автомобилей с пробегом сохраняет Lada.
Реализация подержанных машин бренда увеличилась на 31,6% год к году, до 149,7 тыс. автомобилей. Второе место и самая популярная иномарка в России в сегменте — японская Toyota, у которой зафиксирован рост продаж на 9,3%, до 60,97 тыс. машин. Замыкает топ-3 южнокорейская Kia, реализация которой выросла на 34,1%, до 35,53 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Nissan с увеличением продаж на 27,2% и 11,3%, до 33,25 тыс. и 27,87 тыс. машин соответственно. По данным «Автостата», в первой десятке все марки показывают рост в годовом выражении: наименьший — на 8,7% и 9,3% — у Ford и Toyota, наибольший — на 34,1% и 31,6% — у Kia и Lada. Также увеличение продаж по всем маркам топ-10 фиксируется по отношению к сентябрю.
Самые продаваемые модели легковых автомобилей с пробегом в России в 2024 году
|
Источник: «Автостат».
Самой популярной моделью на вторичном рынке в октябре седьмой месяц подряд остается Lada 2107. Следом идут южнокорейские Kia Rio и Hyundai Solaris. Четвертое место сохранила 2114 «Самара-2». Замыкает топ-5 американский Ford Focus.
Заместитель гендиректора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов отмечает, что на вторичном рынке уже наблюдается падение спроса, также среди тенденций — дефицит автомобилей европейских брендов возрастом до пяти лет и с пробегом до 80 тыс. км.
«После очередного повышения ключевой ставки мы можем открыто говорить, что спрос падает. Заметно и снижение в количестве заявок на автокредит, и процент их одобрений. Это тенденции, которые четко оформились в последний месяц»,— говорит директор департамента автомобилей с пробегом «Рольфа» Вадим Черноусов.
По мнению господина Титова, охлаждение спроса на автомобили с пробегом продолжится, в ноябре и декабре ситуация, вероятно, останется сложной: без роста продаж. Вадим Черноусов также ожидает дальнейшего спада спроса в сегменте автомобилей с пробегом, но считает, что новости о новом повышении утильсбора с 1 января могут подогреть спрос в декабре. «Вот такой может сложиться конфликт двух разнонаправленных трендов»,— отмечает он.
За десять месяцев, по данным «Автостата», продажи легковых машин с пробегом выросли на 3,6% год к году, до 4,99 млн штук. Из десяти брендов-лидеров положительную динамику за указанный период показывают Lada (на 17,7%), Kia (на 6,7%), Renault (на 4,5%), Hyundai (на 2,8%) и Chevrolet (на 1%). По остальным маркам фиксируется падение, наиболее значительное — у Toyota (на 10,1%).
Большинство собеседников “Ъ” полагают, что по итогам года на рынке подержанных машин ожидается рост продаж. Самый пессимистичный прогноз — показатели будут на уровне 2023 года, когда, по данным «Автостата», было реализовано 5,69 млн автомобилей с пробегом. Господин Черноусов считает, что продажи на вторичном рынке в этом году вырастут на 8–10%, до 6–6,1 млн штук.