Полуживые легенды
Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC в супертяжелом весе, закончив карьеру Стипе Миочича
Один из самых знаменитых бойцов UFC, основного в смешанных единоборствах (NNA) промоушена, американец Джон Джонс вернулся в октагон после длившегося более полутора лет перерыва, эффектно — благодаря нокаутирующему удару ногой с разворота — защитив чемпионское звание в супертяжелом весе. Ценность победы, впрочем, слегка снижает тот факт, что противостоявший Джонсу Стипе Миочич не выступал еще дольше, чем он, а сразу после окончания поединка сообщил, что в 42 года решил завершить карьеру.
Джон Джонс завершил бой ударом ногой с разворота, который согнул Стипе Миочича пополам и уложил его на настил
Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images
У центрального боя турнира UFC 309, который прошел на главной нью-йоркской арене Madison Square Garden, была, конечно, очень неоднозначная афиша. И на эту неоднозначность приходилось указывать, оценивая его исход. С одной стороны, встречаются две безусловные знаменитости, можно сказать, легенды. Стипе Миочич владел когда-то чемпионским званием в супертяжелой категории, провел кучу топовых боев, разбирался с такими монстрами, как Андрей Орловский, Алистер Оверим, Фабрисиу Вердум, Даниэль Кормье, Франсис Нганну. Джон Джонс еще относительно недавно вообще считался ярчайшей звездой смешанных единоборств. Он долго царил в полутяжелом весе, а следующую категорию покорил с наскока, в первом же в ней поединке поймав на прием «гильотина» классного французского бойца Сирила Гана в марте прошлого года.
Но есть важные нюансы.
Джону Джонсу 37, и уже несколько лет в его жизни разных скандалов, связанных и с допингом, и с конфликтами с руководством UFC, было куда больше, чем ярких выступлений.
Они в принципе превратились в события редкие. А после победы над Ганом появились еще и проблемы со здоровьем. Бой против Степе Миочича должен был состояться еще год назад, в ноябре 2023-го, но был отменен, когда выяснилось, что Джонс порвал грудную мышцу и лечиться будет несколько месяцев. Некоторых бойцов, окажись они на его месте, UFC наверняка лишил бы титула, но тут пошел на уступки, сохранив американцу статус и лишь разыграв звание так называемого временного чемпиона между теми, кто вынужден был стоять в очереди, дожидаясь его выздоровления. Оно досталось британцу Тому Аспинэллу, справившемуся с россиянином Сергеем Павловичем.
Со Стипе Миочичем все еще сложнее. Ему уже 42, а все подвиги этого бойца относятся к прошлому десятилетию. В десятилетии же текущем Миочич успел провести один-единственный бой, в котором его довольно жестоко побил Франсис Нганну, потом сбежавший из UFC. И бой этот состоялся аж весной 2021 года. То есть у Миочича пауза в карьере получилась в два с лишним раза дольше, чем у Джонса.
Так что успех в матче с ним едва ли тянет на великую доблесть, хотя кое-чем неординарным Стипе Миочич успел в нем отличиться.
Сам Джон Джонс признавался, что его изумила живучесть оппонента.
В атаке тот был совершенно беспомощен, и из 48 формально нанесенных претендентом ударов ни про какой нельзя сказать, будто он представлял из себя явную угрозу сопернику. Зато, оказываясь в критических ситуациях, Миочич демонстрировал, что навыки выкручиваться из них и умение терпеть боль сохранил. Они особенно пригодились ему в первом раунде, когда, переведя соотечественника в партер, Джонс принялся обрабатывать его кулаками и локтями так энергично, что, кажется, мало у кого из тех, кто присутствовал на турнире, осталась хоть капля надежды на то, что бой после такой трепки продолжится. Но ничего, Миочич сумел как-то ее выдержать.
Однако его запас прочности оказался все-таки не беспредельным. В третьем раунде Стипе Миочич смотрелся уже совершенно измочаленным и нарвался на жутко эффектный трюк в исполнении своего противника.
Бой Джон Джонс завершил редким ударом ногой с разворота, который так любили режиссеры боевиков 1980-х.
Пришелся он в корпус Миочичу, согнул ветерана пополам и уложил на настил. Дальше довольно бодрый Джонс ринулся его добивать, но через секунду был остановлен рефери.
Теперь самое любопытное заключается в развитии событий в супертяжелом весе. Стипе Миочич к интриге, естественно, никакого отношения не имеет: сразу после боя он объявил, что карьеру заканчивает. Зато в случае с Джонсом ее полным-полно.
Вроде бы все просто.
По идее Джону Джонсу надо драться с временным чемпионом, который внимательно наблюдал за ним с трибуны Madison Square Garden.
Но штука в том, что раньше Джонс откровенно признавался, что Том Аспинэлл ему неинтересен, и даже, описывая свое отношение к британцу, говорил про него «никто». А, одолев Миочича, чемпион не стал туман развеивать, сообщив лишь, что уходить не планирует, а планирует встретиться с главой UFC Дейной Уайтом для «переговоров», предмет которых неизвестен. «Может быть, парни, если все сложится нормально, мы дадим вам то, что вы хотите увидеть»,— заметил Джонс, ничего толком не пояснив.