Полуживые легенды

Один из самых знаменитых бойцов UFC, основного в смешанных единоборствах (NNA) промоушена, американец Джон Джонс вернулся в октагон после длившегося более полутора лет перерыва, эффектно — благодаря нокаутирующему удару ногой с разворота — защитив чемпионское звание в супертяжелом весе. Ценность победы, впрочем, слегка снижает тот факт, что противостоявший Джонсу Стипе Миочич не выступал еще дольше, чем он, а сразу после окончания поединка сообщил, что в 42 года решил завершить карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Джонс завершил бой ударом ногой с разворота, который согнул Стипе Миочича пополам и уложил его на настил

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Джон Джонс завершил бой ударом ногой с разворота, который согнул Стипе Миочича пополам и уложил его на настил

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

У центрального боя турнира UFC 309, который прошел на главной нью-йоркской арене Madison Square Garden, была, конечно, очень неоднозначная афиша. И на эту неоднозначность приходилось указывать, оценивая его исход. С одной стороны, встречаются две безусловные знаменитости, можно сказать, легенды. Стипе Миочич владел когда-то чемпионским званием в супертяжелой категории, провел кучу топовых боев, разбирался с такими монстрами, как Андрей Орловский, Алистер Оверим, Фабрисиу Вердум, Даниэль Кормье, Франсис Нганну. Джон Джонс еще относительно недавно вообще считался ярчайшей звездой смешанных единоборств. Он долго царил в полутяжелом весе, а следующую категорию покорил с наскока, в первом же в ней поединке поймав на прием «гильотина» классного французского бойца Сирила Гана в марте прошлого года.

Но есть важные нюансы.

Джону Джонсу 37, и уже несколько лет в его жизни разных скандалов, связанных и с допингом, и с конфликтами с руководством UFC, было куда больше, чем ярких выступлений.

Они в принципе превратились в события редкие. А после победы над Ганом появились еще и проблемы со здоровьем. Бой против Степе Миочича должен был состояться еще год назад, в ноябре 2023-го, но был отменен, когда выяснилось, что Джонс порвал грудную мышцу и лечиться будет несколько месяцев. Некоторых бойцов, окажись они на его месте, UFC наверняка лишил бы титула, но тут пошел на уступки, сохранив американцу статус и лишь разыграв звание так называемого временного чемпиона между теми, кто вынужден был стоять в очереди, дожидаясь его выздоровления. Оно досталось британцу Тому Аспинэллу, справившемуся с россиянином Сергеем Павловичем.

Со Стипе Миочичем все еще сложнее. Ему уже 42, а все подвиги этого бойца относятся к прошлому десятилетию. В десятилетии же текущем Миочич успел провести один-единственный бой, в котором его довольно жестоко побил Франсис Нганну, потом сбежавший из UFC. И бой этот состоялся аж весной 2021 года. То есть у Миочича пауза в карьере получилась в два с лишним раза дольше, чем у Джонса.

Так что успех в матче с ним едва ли тянет на великую доблесть, хотя кое-чем неординарным Стипе Миочич успел в нем отличиться.

Сам Джон Джонс признавался, что его изумила живучесть оппонента.

В атаке тот был совершенно беспомощен, и из 48 формально нанесенных претендентом ударов ни про какой нельзя сказать, будто он представлял из себя явную угрозу сопернику. Зато, оказываясь в критических ситуациях, Миочич демонстрировал, что навыки выкручиваться из них и умение терпеть боль сохранил. Они особенно пригодились ему в первом раунде, когда, переведя соотечественника в партер, Джонс принялся обрабатывать его кулаками и локтями так энергично, что, кажется, мало у кого из тех, кто присутствовал на турнире, осталась хоть капля надежды на то, что бой после такой трепки продолжится. Но ничего, Миочич сумел как-то ее выдержать.

Однако его запас прочности оказался все-таки не беспредельным. В третьем раунде Стипе Миочич смотрелся уже совершенно измочаленным и нарвался на жутко эффектный трюк в исполнении своего противника.

Бой Джон Джонс завершил редким ударом ногой с разворота, который так любили режиссеры боевиков 1980-х.

Пришелся он в корпус Миочичу, согнул ветерана пополам и уложил на настил. Дальше довольно бодрый Джонс ринулся его добивать, но через секунду был остановлен рефери.

Теперь самое любопытное заключается в развитии событий в супертяжелом весе. Стипе Миочич к интриге, естественно, никакого отношения не имеет: сразу после боя он объявил, что карьеру заканчивает. Зато в случае с Джонсом ее полным-полно.

Вроде бы все просто.

По идее Джону Джонсу надо драться с временным чемпионом, который внимательно наблюдал за ним с трибуны Madison Square Garden.

Но штука в том, что раньше Джонс откровенно признавался, что Том Аспинэлл ему неинтересен, и даже, описывая свое отношение к британцу, говорил про него «никто». А, одолев Миочича, чемпион не стал туман развеивать, сообщив лишь, что уходить не планирует, а планирует встретиться с главой UFC Дейной Уайтом для «переговоров», предмет которых неизвестен. «Может быть, парни, если все сложится нормально, мы дадим вам то, что вы хотите увидеть»,— заметил Джонс, ничего толком не пояснив.

Алексей Доспехов