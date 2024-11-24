Работа нашлась по дороге в колонию

Как стало известно “Ъ”, охраннику обменного пункта Сергею Гребенюкову, осужденному на два года за нападение на выполнявшего редакционное задание фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова, отбытие срока заменено на принудительные работы. Соответствующее ходатайство было подано им практически сразу же, во время этапирования в одну из башкирских колоний. Прокуратура уже потребовала отменить это решение, поскольку характеристика из мест лишения свободы говорит «о нецелесообразности» смягчения наказания, тем более что свою вину Сергей Гребенюков не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд заменил Сергею Гребенюкову лишение свободы на принудительные работы, но прокуратура с этим не согласилась

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Суд заменил Сергею Гребенюкову лишение свободы на принудительные работы, но прокуратура с этим не согласилась

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

22 июля 2024 года Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу охранников расположенного на Кутузовском проспекте обменного пункта Романа Московского и Сергея Гребенюкова. В феврале нынешнего года за нападение на выполнявшего редакционное задание фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова они были осуждены на два с половиной и два года колонии общего режима соответственно.

Дорогомиловский суд столицы признал их виновными в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженном с насилием (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

В апелляции защитникам 41-летнего Романа Московского и 40-летнего Сергея Гребенюкова доказать, что в деле отсутствуют доказательства их виновности и поэтому приговор должен быть отменен, не удалось. Обжаловать его в кассации фигуранты, по данным “Ъ”, не стали, тем временем их этапировали в колонии.

Осужденного Гребенюкова отправили отбывать срок в одну из башкирских ИК. Правда, до нее он, по данным “Ъ”, так и не доехал, оставшись на какое-то время в СИЗО-1 города Уфы. Оттуда практически сразу же он и подал ходатайство о замене неотбытой части наказания (один год и один месяц) на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Оснований отказать ему Ленинский райсуд Уфы не нашел.

Впрочем, выйдет Сергей Гребенюков на свободу или нет, пока неясно. Против смягчения ему наказания категорически возражает прокуратура, подавшая на днях апелляционное представление на судебное решение.

В нем, в частности, говорится, что характеристика из СИЗО-1 на осужденного Гребенюкова говорит «о нецелесообразности замены наказания в виде лишения свободы, вину он не признал, причиненный вред не загладил», а отбывать наказание начал незадолго до подачи своего ходатайства. «Указанное свидетельствует, что цели назначения наказания при замене лишения свободы на принудительные работы достигнуты не будут»,— говорится в апелляционном представлении. На этом основании, полагает надзор, решение Ленинского райсуда Уфы в отношении Сергея Гребенюкова должно быть отменено.

Защита Анатолия Жданова о принятом в Уфе решении узнала, по сути, случайно. «Ходатайство осужденного Гребенюкова не направлялось судом ни защите, ни самому Анатолию, чем были нарушены права потерпевшего, поскольку он также мог высказать свое мнение»,— заявила “Ъ” адвокат Анатолия Жданова Юлия Искрина.

Как уже рассказывал “Ъ”, нападение на фотокорреспондента “Ъ” Анатолия Жданова было совершено 3 ноября 2020 года в самом центре Москвы. В тот день на Кутузовском проспекте он по заданию редакции снимал уличные электронные табло с курсами валют. Находившимся в одном из обменников Роману Московскому и Сергею Гребенюкову это не понравилось, и они напали на фотожурналиста, потребовав удалить не только кадры с их обменным пунктом, но и все сделанные в тот день Анатолием Ждановым на Кутузовском проспекте. Наиболее очевидным объяснением неадекватной реакции фигурантов является то обстоятельство, что некоторые попавшие в объектив фотокамеры обменники работали нелегально, а курировал их Роман Московский.

Чтобы поставить точку в этом деле, понадобилось провести три судебных процесса. 11 октября 2021 года подсудимые Московский и Гребенюков были признаны виновными лишь в нанесении фотокорреспонденту “Ъ” побоев (ст. 116 УК РФ) и приговорены к одному году исправительных работ каждый. От обвинения по более тяжкой статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженном с насилием, гособвинитель тогда неожиданно для всех отказался уже на стадии прений. Однако кассационная инстанция в сентябре 2022 года этот приговор отменила, признав необоснованным оправдание обвиняемых по ст. 144 УК.

Повторное судебное разбирательство в октябре 2022 года завершилось на стадии предварительных слушаний возвращением дела в прокуратуру. В обвинительном заключении суд не увидел, что именно следствие сочло истинным мотивом нападения на журналиста — воспрепятствование его работе или хулиганство. В итоге в очередной раз в суде дело было рассмотрено по обвинению Романа Московского и Сергея Гребенюкова уже только по ст. 144 УК РФ.

Олег Рубникович