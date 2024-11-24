Валентина Матвиенко заявила о необходимости Десятилетия семьи в России

Спикер Совета федерации России Валентина Матвиенко поздравила россиян в Днем матери. В своем блоге на сайте Совфеда она написала, что считает необходимым провести в России Десятилетие семьи. По ее словам, это должно помочь преодолению демографического кризиса. Указом президента Владимира Путина текущий 2024 год в России объявлен Годом семьи.

«Для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки. Потому что, как это в большинстве случаев обстоит и с научными открытиями, семейная политика быстрых результатов не дает»,— написала госпожа Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что семейная политика требует значительных вложений и времени, а быстрых результатов не ожидается. Она отметила, что для достижения целей необходимо внесение корректив в нормативные правовые акты.

В правительстве разработали Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года. Документ предполагает рост суммарного коэффициента рождаемости (среднее число детей на одну женщину) с 1,41 в 2023 году до 1,6 к 2030-му и 1,8 к 2036-му.

Подробнее о демографической ситуации в стране — в материале «Детородность проверяют репродуктивно».