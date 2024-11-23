РПЦ направила суду письмо в защиту музыканта Шарлота

Как выяснил «Ъ», Московский патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову письмо в защиту музыканта Эдуарда Шарлота (известен под псевдонимом Шарлот). Ему инкриминируют четыре статьи, включая оскорбление чувств верующих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Шарлот

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Эдуард Шарлот

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Находясь под стражей, Шарлот записал обращение с извинениями патриарху Кириллу и всем верующим. В РПЦ заявили, что церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по ст. 76 УК в связи с примирением сторон.

Дело певца рассматривает Самарский областной суд с 18 октября. Шарлота обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 4 ст. 354.1), реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1), уничтожении официального документа (ч. 1 ст. 325 УК РФ), а также в возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Поводом стали в том числе видео, на которых он сжигал паспорт и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла.

Подробности — в материале «Ъ» «На Шарлота снизошло прощение».