Житель Асбеста, осужденный за убийство 13 человек, снова отправится на СВО

Житель Асбеста (Свердловская область) 24-летний участник специальной военной операции (СВО) России на Украине Станислав Ионкин, осужденный в марте 2024 года на 20 лет колонии за гибель 13 человек, в ближайшее время снова уедет на передовую. Об этом “Ъ-Урал” рассказал его адвокат Юрий Хромцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Ионкин, осужденный за убийство 13 человек, снова отправится на СВО

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Станислав Ионкин, осужденный за убийство 13 человек, снова отправится на СВО

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам господина Хромцова, Станислав Ионкин уже заключил контракт с Министерством обороны и ждет документы, чтобы вернуться на СВО.

Напомним, в марте текущего года 2-й Западный окружной военный суд признал Станислава Ионкина виновным в убийстве двух или более лиц (п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), умышленном уничтожении или повреждении имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима, лишив воинского звания сержанта и медали «За Отвагу», полученных во время участия в СВО.

В августе адвокат осужденного обжаловал приговор в Апелляционном военном суде во Власихе (Московская область), и уральцу были возвращены боевая награда и звание. В остальной части приговор был оставлен без изменений.

Как установило следствие, в ноябре 2022 года Станислав Ионкин в костромском ночном клубе «Полигон» выстрелил из ракетницы, что привело к пожару. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще несколько пострадавших оказались в больнице.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сержанта заждались на передовой».

Анастасия Таначева, Мария Шараева