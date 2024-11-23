Василий Голубев назначен сенатором

22 ноября депутаты законодательного собрания Ростовской области назначили сенатором в Совет федерации бывшего губернатора региона Василия Голубева. Он покинул свой пост 4 ноября. Исполняющим обязанности губернатора был назначен глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, а 12 ноября Василий Голубев получил мандат депутата заксобрания Ростовской области, ставший вакантным после отказа от полномочий депутата Николая Беляева.

20 ноября нынешний сенатор от законодательной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова сообщила, что досрочно покидает пост «в связи с переходом на другую работу».

Через два дня депутаты Ростовского парламента собрались на внеочередное заседание, и первым вопросом в повестке как раз и значилось назначение нового сенатора.

«Фракция "Единой России" внесла кандидатуру депутата Василия Голубева, предложений по кандидатурам от других фракций не поступало»,— сообщил председатель донского парламента Александр Ищенко и зачитал биографическую справку о господине Голубеве. После этого последний выступил с короткой речью, перечислив основные направления работы властей: социальные вопросы, поддержка военных и их семей, сохранение суверенитета. Также он выразил благодарность за работу и сотрудничество Ирине Рукавишниковой. Позже, на пресс-подходе, это сделал и господин Ищенко: «Я хотел бы поблагодарить Ирину Валерьевну за исключительно интенсивное взаимодействие с донским парламентом... Я уверен, что наше с ней сотрудничество продолжится в новом качестве на федеральном уровне, во всяком случае мы настроены на продолжение диалога».

Кристина Федечкина