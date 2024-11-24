Узконаправленные инвестиции

Обострение геополитической напряженности отбросило индекс Московской биржи ниже уровня 2600 пунктов. С начала года индекс снизился на 16% по сравнению со значениями конца 2023 года. А отдельные отраслевые паевые фонды продемонстрировали с начала года более сильное снижение стоимости пая. Вместе с тем в 2025 году, по мнению управляющих, перспективы роста остаются у фондов, ориентированных на акции высокотехнологичных компаний. Однако инвестиции в отраслевые фонды более рисковые, чем в фонды широкого рынка. Это означает, что необходимо тщательнее подходить к их выбору и не держать все средства в одном ПИФе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Индексное разочарование

На минувшей неделе индекс Московской биржи после трехнедельного перерыва опустился ниже уровня 2600 пунктов. В ходе торгов четверга он достигал отметки 2557,57 пункта, обновив минимум с 1 ноября. В пятницу индекс стабилизировался возле отметки 2590 пунктов, что на 5,5% ниже значения закрытия предшествующей недели и на 16% ниже значений начала года.

Новый виток снижения индекса был вызван повышением геополитических рисков после применения украинскими войсками ракет западного производства (ATACMS, Storm Shadow) и ответного удара Россией БРСД «Орешник».

Худшую динамику с начала года продемонстрировали отраслевые индикаторы. Так, индекс недвижимости (MOEXRE) потерял почти 36%, индекс телекоммуникаций (MOEXTL) — 24%, индекс металлов и добычи (MOEXMM) — 22%, индекс нефти и газа (MOEXOG) — более 20%. Это сказалось и на результатах управления немногочисленных отраслевых инвестиционных фондов акций.

По оценке «Ъ», основанной на данных Investfunds, с начала года паи ПИФов, инвестирующих в акции металлургических и сырьевых компаний, снизились на 17–25%.

Завидную устойчивость к произошедшему обвалу российского рынка продемонстрировали немногочисленные фонды потребительского рынка и электроэнергетики, паи которых снизились на 3–12%. Этому способствует низкая зависимость от внешних факторов, так как ориентированы они на внутреннее потребление, которое продолжает расти на фоне роста экономики.

Фондовые приоритеты

В 2025 году, как считают опрошенные портфельные менеджеры, лучшую динамику на рынке будут демонстрировать ПИФы высокотехнологичных российских компаний, а также фонды с высокой долей акций таких компаний. Этому будет способствовать продолжающийся тренд на импортозамещение.

«Недавние надежды на ослабление санкционного давления были явно преждевременными. Поэтому эмитенты в секторах, ориентированных на замещение уходящих иностранных компаний, должны чувствовать себя более уверенно даже в условиях высоких ставок»,— отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

С 1 января 2025 года начнет действовать запрет на использование зарубежных ИТ-решений на объектах критической инфраструктуры, это также укрепить позиции высокотехнологичных российских компаний.

Кроме того, в большинстве случаев такие компании «имеют низкую долговую нагрузку, что снижает влияние процентных расходов на бизнес, а также высокие темпы роста бизнеса, что может поддержать рыночную капитализацию», поясняет директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

Помимо этого, котировки акций сырьевых компаний, которые в большинстве случаев являются экспортерами, может поддержать снижение курса рубля. «Цены на сырье имеют разнонаправленную динамику, зависящую от разнообразных факторов, при этом они могут быть поддержаны ростом мировой экономики на фоне снижения ставок мировыми финансовыми регуляторами»,— считает Андрей Русецкий.

Волатильность индивидуальности

При инвестициях в отраслевые фонды надо учитывать, что они несут в себе не только больший потенциал роста в сравнении с фондами широкого рынка акций, но и больший риск снижения. Как отмечает Андрей Русецкий, более высокий уровень риска связан с тем, что фонд не может исключить риски отдельной отрасли. Например, падение цен на золото либо снижение приоритетности перевозки угля по ж/д моментально найдет свое отражение на фондах, ориентирующихся на акции золотодобытчиков или компании черной металлурги, указывает эксперт.

Наглядным примером могут служить фонды добывающих компаний, паи которых в 2022 году упали в цене на 30–50%, оказавшись в числе аутсайдеров, а по итогам уже минувшего года поднялись на 25–86%. «Примером текущего года являются строительные компании, переживающие помимо повышения ставки еще и отмену льготной ипотеки и ужесточение условий по выдаче по другим ипотечным программам»,— отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин.

Контроль концентрации

В этой связи управляющие не рекомендуют держать в одной отрасли значительную часть инвестиций. По мнению Виталия Громадина, из отраслевых фондов инвестор может создать себе портфель в зависимости от собственных предпочтений. При этом в секторах, где есть перспектива, держать более высокую долю. «На сектор информационных технологий сейчас вполне можно выделить около трети портфеля, тогда как в индексе Московской биржи вес таких компаний, включая Ozon, составляет всего 6,5%»,— отмечает господин Громадин.

При этом горизонт инвестирования, как считает Дмитрий Скрябин, должен быть не менее одного года, а в текущих условиях даже длиннее. По его мнению, покупать отраслевые фонды стоит, если есть четкое понимание перспектив и причин роста в конкретный момент времени, в противном случае лучше отдать предпочтением фондам широкого рынка акций.

Виталий Гайдаев