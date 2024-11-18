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Коммерсантъ FM
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Деглобализация ПИФов

УК спешат избавиться от иностранных ценных бумаг в фондах

Розничные паевые инвестиционные фонды (ПИФы) продолжают сокращать вложения в иностранные ценные бумаги. На 1 октября инвестиции в такие активы снизились на 12%, до 36,6 млрд руб. Это связано с продолжающимся обменом депозитарных расписок квазироссийских компаний, завершающих процесс редомициляции в РФ, кроме того, ряд УК выделили заблокированные осенью прошлого года активы в СПБ-банке (депозитарий СПБ Биржи) в специализированные ЗПИФ-А. До конца года управляющие не ждут радикальных изменений в структуре таких вложений.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Управляющие компании продолжают активно сокращать вложения в иностранные ценные бумаги (ИЦБ), хотя и меньшими темпами, чем ранее. Проведенный “Ъ” анализ последних представленных ЦБ показателей ПИФов показывает, что портфель ИЦБ в розничных открытых (ОПИФы) и биржевых (БПИФы) фондах сократился по итогам сентября на 12%, до 36,6 млрд руб.

Суммарные активы 302 таких ПИФов выросли по итогам сентября на 20,6%, до более чем 1,4 трлн руб.

Подъем происходил на фоне роста индекса Московской биржи на 7,8% и значительного притока новых инвестиций в фонды. По итогам сентября клиенты розничных фондов вложили 67 млрд руб., в фонды денежного рынка — более 69 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 октября).

С начала года инвестиции в иностранные ценные бумаги открытыми и биржевыми фондами упали более чем вдвое. Наиболее сильно снижались такие вложения два предшествующих месяца. В июле на фоне обмена депозитарных расписок Yandex N.V. на акции Международной компании публичного акционерного общества портфель ИЦБ упал на 25%, до 62,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 16 сентября). В августе вложения в такие бумаги уменьшились еще на 34%, до 41,6 млрд руб., чему также способствовал процесс редомициляции крупной компании. Согласно анализу отчетностей фондов, в последний летний месяц начался обмен депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. на локальные бумаги «Корпоративный центр икс 5», которые стали учитываться в части российских ценных бумаг. Резкое снижение темпов замещения ИЦБ на локальные бумаги по итогам сентября связано с тем, что в отчетный период обмен таких бумаг начала менее крупная HeadHunter.

Снижению таких вложений по итогам сентября способствовал второй этап перевода ценных бумаг иностранных компаний, заблокированных на счетах в СПБ-банке (депозитарии «СПБ Биржи»), в специальный ЗПИФ типа А. В частности, о выделении таких активов рассказали в УК ТКБ, по пяти фондам которой вложения в ИЦБ сократились почти в четыре раза, до 53 млн руб. «9 июля мы зарегистрировали правила доверительного управления ЗПИФ-А, 6 августа завершилось их формирование, и в конце августа — сентябре произошло выделение заблокированных активов в фонды»,— сообщил гендиректор компании Дмитрий Тимофеев.

В пресс-службе ЦБ рассказали о том, что в рамках «второй волны» из 34 ПИФов по 25 принято решение об изменении типа фонда на ЗПИФ, по 9 — о выделении заблокированных активов в дополнительный фонд.

На 31 августа пайщиками указанных фондов являлись 1,6 млн лиц. «30 фондов уже завершили свое формирование, по оставшимся четырем процесс формирования завершится в ближайшее время»,— уточнили в регуляторе.

В сентябре наиболее сильное в абсолютном выражении снижение вложений в ИЦБ, да и в целом с начала года, отмечается в фондах под управлением УК «Райффайзен Капитал». В сентябре такие вложения сократились на 2,7 млрд руб., до 5,3 млрд руб., что на 22,2 млрд руб. ниже показателя конца 2023 года. В отличие от других крупных УК, которые в «первую волну» сформировали по 10–15 закрытых фондов с заблокированными активами, «Райффайзен Капитал» сделала только один ЗПИФ-А «Райффайзен — Развивающиеся рынки». Поэтому уменьшение таких вложений связано в значительной степени с редомициляцией квазироссийских компаний, а также, возможно, продажей ИЦБ.

Какие результаты показали паевые фонды в октябре 2024 года

До конца года участники рынка не ждут сильного уменьшения доли ИЦБ в фондах, поскольку компании, планировавшие провести редомициляцию в этом году, завершили ее. В будущем году управляющие ожидают возобновления процесса обмена иностранных депозитарных расписок на локальные бумаги такими эмитентами, как «Русагро», Ozon, ЦИАН и «Эталон». Ценные бумаги двух первых компаний присутствуют во многих фондах, а потому их конвертация может привести к сильному падению доли ИЦБ. Глава дирекции по работе с акциями «Альфа-Капитала» Эдуард Харин отмечает, что на такие бумаги в их фондах приходится более 90% от всей доли ИЦБ, отраженной в отчетности ЦБ.

Виталий Гайдаев

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