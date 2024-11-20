В прифондовой зоне

Индекс Московской биржи впервые за две недели закрылся ниже уровня 2600 пунктов, за последние два дня фондовый индикатор потерял более 4,5%. Распродажа на российском рынке происходит на фоне обострения геополитической напряженности из-за применения украинскими войсками ракет западного производства (ATACMS, Storm Shadow) для ударов по российской территории. Негатива добавило и ускорение инфляции, что позволяет ЦБ еще раз повысить ключевую ставку в декабре. Влияние этих факторов сохранится до конца года, увеличивая волатильность торгов на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В среду 20 ноября впервые со 2 ноября индекс Московской биржи опустился ниже 2600 пунктов, полностью обнулив рост, вызванный «Трамп-ралли» (с 6 по 11 ноября). По итогам основной сессии индекс закрылся на отметке 2596,89 пункта, на 1,3% ниже предыдущего дня. За два дня уверенного снижения индекс потерял более 4,5%. Распродажа российских ценных бумаг происходила на больших объемах торгов: в среду почти 97 млрд руб., во вторник более 125 млрд руб. Это заметно выше среднедневных значений предыдущего месяца, немногим превысивших 75 млрд руб.

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, причиной игры на понижение стала геополитика. В последние дни новостные ленты все чаще пестрят не самыми позитивными заголовками, говорит аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Так, западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Украина впервые применила в России поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow. Официальных подтверждений с российской стороны пока не последовало. Днем ранее с помощью американских ракет ATACMS был атакован военный объект в Брянской области, сообщило российское Минобороны. Между тем в начале ноября победа Дональда Трампа на выборах президента США вселяла некоторый оптимизм инвесторам, что его политика будет направлена на урегулирование конфликта на Украине мирным путем, отмечает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Тогда это способствовало росту индекса MOEX почти на 5%.

Теперь же, помимо роста геополитических рисков, добавились негативные данные по инфляции, которая ускорилась в годовом выражении до 8,59% с 8,43%.

4,55 процента потерял индекс Московской биржи за два дня — 19 и 20 ноября 2024 года

Это вновь дает повод говорить о повышении ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ в конце декабря, отмечает Иван Ефанов. Вероятно, будет еще одно повышение (до 22% или 23%), что добавляет негатива российскому рынку акций, ожидает господин Шатов. Помимо этого, по его словам, участники рынка ждут публикацию нового пакета санкций ЕС.

Геополитика пока будет оказывать заметное влияние на движение российского рынка. Евгений Шатов полагает, что администрация президента США Джо Байдена продолжит оказывать помощь Украине и от ее масштабов будет зависеть поведение участников рынков в ближайшее время. Поэтому в ближайший месяц может сохраниться повышенная волатильность, так как инвесторы остро реагируют на любые политические новости, отмечает и Иван Ефанов. В январе 2025 года планируется инаугурация Дональда Трампа, вместе с этим можно ожидать попытки по улучшению геополитической ситуации, полагает старший инвестиционный аналитик «Го Инвест» Ильдар Макаренков.

Вместе с тем, как указывают аналитики «Солид Брокера», основной движущей силой на рынке сейчас выступают физические лица, «которые импульсивно воспринимают неординарные ситуации».

Однако геополитический фактор фундаментально не может оказывать длительного негативного эффекта на индекс Московской биржи, считают в «Солид Брокере». Фактор высокой инфляции и ожидания роста ставки Банка России в декабре, по мнению аналитиков, носит более глубокий характер, хотя последние данные о недельной инфляции находятся «в рамках ожиданий рынка и по большей части были отыграны ранее».

В «Солид Брокере» считают, что индекс MOEX начнет восстанавливаться в ближайшее время. И для этого есть ряд причин, связанных с высокими ценами на нефть, слабым рублем и началом нового дивидендного сезона. По мнению Ильдара Макаренкова, если никаких новых «черных лебедей» в геополитике не случится, то рынок сможет удержать текущие уровни. Однако в случае нарастания эскалации он не исключает кратковременного снижения индекса Московской биржи до 2200–2250 пунктов.

Ксения Куликова