Сергей Лавров воздал Бресту визит памяти

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу завершил двухдневный визит в Белоруссию, который выпал на 80-ю годовщину освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Министр начал программу в Брестской крепости, гарнизон которой одним из первых принял на себя удар в июне 1941 года. Именно там Сергей Лавров и его белорусский коллега Максим Рыженков решили во всех деталях и в разных форматах обсудить тему исторической правды и памяти. С подробностями из Бреста — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Брестской крепости

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Брестской крепости

Фото: Пресс-служба МИД России

Борт главы МИД РФ приземлился в аэропорту Бреста в безветренный вечер четверга на сухую взлетно-посадочную полосу. К утру пятницы город было не узнать: все, включая территорию Брестской крепости, где стартовала рабочая программа министра, запорошило снегом. «Непогода у нас редко бывает, у нас всегда тепло»,— заверил Сергея Лаврова директор крепости Александр Коркотадзе, проводя ему экскурсию.

Белорусская сторона встретила делегацию из Москвы максимально торжественно: у мемориала советским воинам Сергея Лаврова и его коллегу Максима Рыженкова ждали почетный караул, военный оркестр и брестские юнармейцы. Возложив цветы к вечному огню, дипломаты почтили память павших советских воинов минутой молчания и направились в Музей обороны Брестской крепости на встречу с белорусскими студентами.

Темой беседы стало сохранение исторической памяти и воспрепятствование фальсификации истории.

Как заявил студентам Максим Рыженков, сейчас речь идет о сражении «двух памятей». Так, по его словам, память о Великой Отечественной войне — «это напоминание всем тем, кто дальше (на Запад.— “Ъ”) от Бреста: не ходите сюда, потому что, как во время (войны.— “Ъ”) 1812 года, Первой и Второй мировых войн, получите по зубам». История, добавил министр, показывает: Белоруссия и Россия должны быть всегда готовы к новым вызовам со стороны западных стран, к их периодическим попыткам «залезть (в Белоруссию и РФ.— “Ъ”) с вещами, несовместимыми с вопросами гуманности и нормального отношения, и устроить здесь свой порядок». «Наша память заключается в том, что такого больше не будет»,— заключил господин Рыженков.

«А память вторая — это их (стран Запада.— “Ъ”) память,— продолжил министр.— Та память, которую (им.— “Ъ”) хочется стереть».

По словам Максима Рыженкова, в глазах Запада такие мемориалы, как Брестская крепость, служат напоминанием о том, что Европа была под ружьем нацистской Германии и участвовала в ее зверствах.

Москва и Минск «в полном единстве» предпринимают усилия, чтобы повышать внимание к этой теме, заверил глава МИД Белоруссии.

С ним согласился и Сергей Лавров, который, со своей стороны, добавил, что историю нужно помнить во всей ее полноте, в том числе и не очень радостные события. «Надо делить с родиной все: и гордость, и печаль, и стыд»,— сказал министр. И заверил, что Москва и Минск не позволят замалчивать, переписывать, забывать историю.

Об этом министры напоминали в пятницу неоднократно. И на заседании коллегий МИДов двух стран, и на пресс-конференции по его итогам.

Как признал Сергей Лавров, встреча в Бресте, который «имеет сакральное значение» для российского и белорусского народов, в год 80-летия со дня освобождения Белоруссии и в канун грядущего в мае следующего года 80-летия победы в Великой Отечественной войне «очень символична».

«Возлагая сегодня цветы к вечному огню, мы вспоминали о тех подвигах и о необходимости делать все, чтобы эта память оставалась священной»,— поделился дипломат с журналистами. По его словам, церемония и беседа со студентами «о недопущении попыток героизировать нацистов и поставить на одну доску нацистских преступников и освободителей Европы» задали тон совместной работе.

В такой атмосфере работа, кажется, действительно прошла в плодотворном ключе. Об этом свидетельствовали итоги заседания, о которых главы МИДов двух стран рассказали в ходе совместной пресс-конференции. Главным стало подписание заявления по общему видению Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, а также совместной декларации о противодействии санкциям.

По словам Сергея Лаврова, вопросы противостояния «юридической агрессии» Запада занимали одно из центральных мест в ходе переговоров. «Да, нельзя позволять грубейшим образом нарушать обязательства по международному праву, чем занимается Запад, поправ все принципы Всемирной торговой организации, все правила работы Международного валютного фонда, Всемирного банка, да и, собственно, концепции глобализации»,— подчеркнул министр. И обратил внимание на то, что Запад отступает от своих же принципов, таких как честная конкуренция, презумпция невиновности, неприкосновенность собственности. В общем, одними лишь различиями в подходах к вопросам исторической памяти дело не ограничивается.