Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

После драки иностранных студентов КФУ откроет 3 новых пункта приема документов

После драки иностранных студентов в очереди на подачу документов в Казанском федеральном университете, руководство вуза приняло решение открыть три дополнительных пункта приема. Об этом сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-служба университета.

Один из пунктов будет расположен рядом с Департаментом внешних связей по адресу ул. Гвардейская, 9, второй — в Деревне Универсиады (дом 9), третий — в Студенческом городке по адресу ул. Гвардейская, 32. Все пункты начнут работать ежедневно с 9:00 до 17:00.

Инцидент произошел у Департамента внешних связей КФУ, где между двумя студентами произошла ссора. На место прибыли сотрудники полиции. Двое участников конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В пресс-службе отметили, что с участниками конфликта была проведена профилактическая беседа.

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...