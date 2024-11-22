После драки иностранных студентов КФУ откроет 3 новых пункта приема документов

После драки иностранных студентов в очереди на подачу документов в Казанском федеральном университете, руководство вуза приняло решение открыть три дополнительных пункта приема. Об этом сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-служба университета.

Один из пунктов будет расположен рядом с Департаментом внешних связей по адресу ул. Гвардейская, 9, второй — в Деревне Универсиады (дом 9), третий — в Студенческом городке по адресу ул. Гвардейская, 32. Все пункты начнут работать ежедневно с 9:00 до 17:00.

Инцидент произошел у Департамента внешних связей КФУ, где между двумя студентами произошла ссора. На место прибыли сотрудники полиции. Двое участников конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В пресс-службе отметили, что с участниками конфликта была проведена профилактическая беседа.

Анар Зейналов