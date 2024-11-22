Песков: Россия нуждается в мигрантах и приветствует их приезд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна нуждается в трудовых мигрантах для своего динамичного развития на фоне сложной демографической ситуации. Он подчеркнул важность притока рабочей силы из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мигранты — это потребность. У нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало»,— отметил Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что для реализации планов развития России необходимы дополнительные рабочие руки. «Мы их только приветствуем»,— сказал он.

При этом, по словам представителя Кремля, трудовую миграцию в России следует строго регламентировать, чтобы исключить совершение преступлений мигрантами.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин подписал ряд законов об ужесточении миграционной политики. Среди них: о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных при организации незаконной миграции, о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов и другие.

Об изменениях в миграционной политике — в материале «Ъ» «Из тени в свет перелетая».