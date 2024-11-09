Путин подписал законы об ужесточении миграционной политики

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые вносят изменения в миграционную политику. Депутаты Госдумы приняли их в конце октября, Совфед одобрил 6 ноября.

Какие законы подписал президент:

о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных при организации незаконной миграции;

об отнесении организации незаконной миграции, совершенной организованной группой или в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, к особо тяжким преступлениям;

о признании отягчающим обстоятельством совершение преступление лицом, незаконно находящимся в России;

о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов;

о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов.

Пакет из пяти инициатив по борьбе с нелегальной миграцией разработала комиссия под руководством вице-спикера Ирины Яровой («Единая Россия»). Госдума поддержала законы единогласно.

Об изменениях в миграционной политике — в публикации «Ъ» «Из тени в свет перелетая».