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Коммерсантъ FM
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Путин подписал законы об ужесточении миграционной политики

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые вносят изменения в миграционную политику. Депутаты Госдумы приняли их в конце октября, Совфед одобрил 6 ноября.

Какие законы подписал президент:

Пакет из пяти инициатив по борьбе с нелегальной миграцией разработала комиссия под руководством вице-спикера Ирины Яровой («Единая Россия»). Госдума поддержала законы единогласно.

Об изменениях в миграционной политике — в публикации «Ъ» «Из тени в свет перелетая».

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