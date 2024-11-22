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Коммерсантъ FM
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Благополучные и зависимые

Опубликован справочник фандрайзинговых благотворительных организаций «Русфонд.Навигатор» за 2023 год

Ежегодно Русфонд проводит обзор деятельности российских благотворительных организаций на основе информации из их годовых отчетов и открытых данных, представленных на ресурсах Министерства юстиции РФ и Федеральной налоговой службы. В фокусе нашего внимания — негосударственные НКО, которые занимаются благотворительной помощью и организуют для этого массовые сборы средств. Данные публикуются на rusfond.ru — в справочнике «Русфонд.Навигатор». Новый, 12-й выпуск посвящен работе некоммерческих организаций в 2023 году.

Преодоление кризиса

Оправившись от потрясений 2022 года, благотворительный сектор демонстрирует уверенный рост, не только возвращаясь к показателям 2021 года, но и превосходя их. По данным доклада Минэкономразвития РФ, в 2023 году увеличилось число социально ориентированных НКО, количество специалистов, задействованных в их работе, и объем пожертвований со стороны юридических лиц. Что касается именно благотворительных фондов — не все из них входят в реестр СО НКО Минэкономразвития РФ,— их количество также возросло. На сайте Минюста РФ в 2023 году зарегистрировано 1196 фондов, из которых 723 — это благотворительные фонды. Для сравнения: в 2022 году было зарегистрировано 717 благотворительных фондов.

О том, что кризис позади, свидетельствуют и исследования сектора. Согласно данным Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), вызовы 2022 года оказались «меньшим испытанием для НКО, чем кризис пандемии COVID-19» и сектор сумел адаптироваться к новым условиям. Этот вывод подтверждает и исследование Лаборатории социальных исследований и аналитики «Вер.Сиа Лаб», авторы которого подчеркивают, что благотворительный сектор вступил в стадию восстановления после 2022 года.

Лидеры рынка

По итогам 2023 года организации, включенные в справочник «Русфонд.Навигатор», собрали впечатляющие 33,5 млрд руб. В числе лидеров по сборам оказались благотворительные фонды «Алеша», «Банк еды "Русь"», «Подари жизнь», Русфонд и благотворительный фонд помощи детям WorldVita. Каждый из этих фондов сумел собрать более 1,5 млрд руб. за год.

Совокупный сбор этих пяти фондов, а это менее 1% от числа участников справочника, составил 28% от общего объема всех поступлений. Самый значительный рост в доходах из этой пятерки наблюдается у петербургских фондов «Алеша» (36%) и WorldVita (27%).

В целом 54% организаций смогли повысить свои сборы, что сравнимо с 2022 годом, когда рост наблюдался у 55% НКО. При этом в 2023 году каждая пятая организация, увеличившая размер поступлений, сумела удвоить сборы. Например, это касается детского хосписа «Дом Фрупполо» и благотворительного фонда помощи беженцам «Дом с маяком». Однако стоит отметить, что чаще всего такой рост отмечается у организаций, показатели которых изначально были не самыми высокими по сравнению с другими участниками справочника. Семь из них превысили отметку в 50 млн руб., а в среднем их медианный сбор составляет около 7 млн руб.

Динамика расходов средств

Примерно у четверти организаций, у которых выросли сборы, зафиксировано снижение расходов на целевые мероприятия. Почти 10% организаций, увеличивших сборы, отмечают сокращение всех видов расходов, включая административно-управленческие. Это, например, благотворительные фонды «Хрупкие люди», «Хранители детства», «Здоровье и жизнь».

Интересно, что около 29% организаций, у которых доходы упали в 2023 году, сумели увеличить свои расходы на целевые проекты. Например, это фонд «Расправь крылья!» и фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви». Кроме того, 13% организаций смогли повысить не только расходы на целевые мероприятия, но и затраты на содержание аппарата управления, демонстрируя примеры адаптивности и устойчивости к изменениям.

Государственные гранты и субсидии

Свой вклад в стабилизацию деятельности НКО внесло и государство. Согласно докладу Минэкономразвития РФ, на поддержку социальных НКО в 2023 году только из федерального бюджета было выделено 308,3 млрд руб. Фонд президентских грантов традиционно провел два конкурса на общую сумму 7,7 млрд руб. Самые крупные гранты выиграли Русфонд с проектом «Народный регистр» (63 млн руб.), Благотворительный фонд святителя Василия Великого с проектом «Фестиваль "Гуляй Город", посвященный победе в битве при Молодях» (44,8 млн руб.), «Справедливая помощь Доктора Лизы» с проектом «Побеждать и жить! — организация медицинской и гуманитарной помощи детям и молодым взрослым из новых регионов России» (39,2 млн руб.), межрегиональная общественная организация экологического и патриотического просвещения «Чистые игры» с проектом «Евразийский кубок чистоты: на пространстве СНГ» (37,9 млн руб.) и автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» с проектом «Экосистема "Квартала Луи" — новые возможности для развития инклюзии в РФ» (37,7 млн руб.).

Еще 5,7 млрд руб. было распределено в рамках конкурсов грантов Президентского фонда культурных инициатив. И 294,7 млрд руб. было выделено различными федеральными органами, включая Минздрав России (75 млрд руб.), Минцифры России (69 млрд руб.), Минобрнауки России (61,6 млрд руб.) и Росмолодежь (49,6 млрд руб.).

Тем не менее стоит отметить, что, согласно исследованию НИУ ВШЭ, для 31% некоммерческих организаций государственные субсидии и гранты стали главным источником финансирования. Четверть (26%) опрошенных организаций основным источником финансирования признала гранты Фонда президентских грантов. Это подчеркивает высокую степень неустойчивости и финансовой зависимости НКО. В случае неудачи в конкурсах организации могут оказаться без средств.

Мария Дармина, координатор проекта «Русфонд.Навигатор»

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