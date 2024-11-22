Турецкий ЦБ стоит на своем

Центральный банк Турции в четверг, как и ожидалось, восьмой раз подряд оставил ключевую ставку на максимальном за более чем 20 лет уровне 50% годовых. В пресс-релизе, опубликованном после заседания, отмечается, что спрос в стране продолжает сжиматься, а инфляция в сфере услуг — замедляться. При этом в сообщении подчеркивается, что жесткой денежно-кредитная политика (ДКП) будет оставаться до тех пор, пока регулятор не зафиксирует «существенного и устойчивого» снижения базовой инфляции.

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В октябре инфляция в Турции составила 48,6% после 49,4% в сентябре, следует из материалов статистического института этой страны (Turkstat). Показатель снижается пятый месяц подряд, еще в мае он оценивался в 75,5%. Продолжила снижаться в октябре и базовая инфляция (без учета энергии и продовольствия): она составила 47,7% после 49,1% в сентябре.

Впрочем, инфляция замедляется все же медленнее, чем рассчитывал ЦБ. В связи с этим в ноябре его прогноз на весь 2024 год пересмотрен в сторону повышения — до 44% с 38%. Отметим, эта оценка практически совпадает с ожиданиями МВФ — 43%. В 2025 году ЦБ, как заявлял его глава Фатих Карахан, ожидает показатель на уровне 21%, в 2026-м — 12% (цель — 5%).

Прогнозы регулятора по-прежнему заметно расходятся с уровнем инфляционных ожиданий населения. Опросы фиксируют, что через год домохозяйства ждут инфляцию выше 70%. ЦБ в заявлении по итогам заседания признал этот уровень серьезным ограничением для смягчения ДКП. Поясним, что ожидания, которые продолжают разгонять спрос,— следствие нетрадиционной монетарной политики, которую ранее проводил турецкий ЦБ (сохранение низкой ставки при растущей инфляции; подробнее см. “Ъ” от 21 августа).

На последних трех заседаниях регулятор не давал четких сигналов о дальнейшей траектории ставки. Пока поступающие данные указывают, что смягчение ДКП, по всей видимости, отложено на следующий год. Между тем жесткая монетарная политика продолжает влиять на состояние экономики страны. Данные о динамике ВВП в третьем квартале будут опубликованы в конце ноября — опережающие индикаторы указывают на продолжающееся замедление деловой активности. Во втором квартале экономика Турции выросла на минимальные с периода пандемии 2,5% после увеличения на 5,3% в январе—марте.

Кристина Боровикова