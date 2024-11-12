Текучке кадров выставили счет

SuperJob подсчитал расходы российских компаний на адаптацию представителей наиболее распространенных профессий на новом месте работы. Наиболее высоки для работодателя расходы на программистов (1,2 млн руб.), притом что они меняют место работы каждые три года. Дешевле же всего «ставить в строй» продавцов-консультантов (70 тыс. руб.) и рабочих (140 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В последние несколько лет в РФ рекордно выросла текучка персонала — и все большее число сотрудников проводит часть рабочего времени, адаптируясь к новому работодателю, и не могут работать с полной отдачей, что снижает их производительность. SuperJob подсчитал, сколько времени на адаптацию требуется представителям наиболее распространенных профессий, и оценил, во что это обходится работодателям. Отметим, впрочем, что традиционное понимание «адаптации» сотрудников предполагает расходы и на ряд дополнительных специальных мероприятий, например обучение, но эти затраты компании не раскрывают. Поэтому расчеты сервиса являются минимальной оценкой таких трат.

Аналитики рассчитали средний срок работы на одном месте представителей наиболее распространенных профессиональных групп по резюме возрастной группы 30–35 лет: в этом возрасте у большинства уже есть опыт работы, но в то же время сохраняется активность на рынке труда. Средний срок адаптации был рассчитан на основе результатов опроса экономически активных граждан старше 18 лет, которые оценили, сколько времени у них заняла адаптация на последнем месте работы.

Эти оценки показывают, что дольше всего адаптируются программисты (по их личным оценкам — более 3,5 месяца), при этом они работают в компании в среднем 3,4 года.

Зарплаты разработчиков — одни из наиболее высоких: так, программист Java в московских IT-компаниях в среднем зарабатывает 320 тыс. руб. в месяц (+7% за год), что позволяет оценить его адаптацию для компании по крайней мере в 1,2 млн руб. Инженеры и экономисты — одни из наиболее стабильных сотрудников: работодателей они меняют в среднем раз в шесть лет, адаптируются чуть менее трех месяцев при среднем заработке 120 тыс. руб. (+5% за год у инженера-технолога; +10% у экономиста) — и в результате успевают получит 330 тыс. руб., пока адаптируются. Рабочие же адаптируются гораздо быстрее ИТР (в среднем всего за месяц и неделю), а работают на одном месте более шести лет. Средняя рыночная зарплата, к примеру, токаря на заводе — 110 тыс. руб. (+10% за год), а расходы в период адаптации оцениваются по минимуму в 140 тыс. руб.

Менеджеры по продажам и снабженцы осваиваются на новом рабочем месте менее чем за два месяца, а работают в одной компании 4,9 и 4,1 года соответственно. При средних заработках в 170 тыс. руб. (+13% за год) и 140 тыс. руб. (+8%) их адаптация обойдется работодателю в 240 тыс. и 110 тыс. руб. соответственно. Продавцы-консультанты адаптируются в среднем за семь недель, а меняют место работы раз в 4,5 года.

Средняя зарплата продавца в супермаркетах Москвы — 70 тыс. руб. в месяц, в результате цена адаптации — от 110 тыс. руб.

Рост текучки и, соответственно, «адаптационных» расходов все чаще подталкивают компании к найму тех, кто уже у них работал. Так, например, в 2023 году «Ашан» запустил проект «Снова вместе» по привлечению ушедшего персонала, с аналогичной инициативой этой осенью выступило и ОАО РЖД, предложив при приеме машинистов и помощников машинистов, в том числе ранее работавших в компании, платить им подъемные на сумму 150 тыс. руб.

Анастасия Мануйлова