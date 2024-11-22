Комитет Госдумы по охране здоровья вместо единоросса возглавит представитель ЛДПР

Комиссия Госдумы по регламенту вечером в четверг внесла на рассмотрение палаты проект постановления об освобождении от должности председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева («Единая Россия», ЕР) и избрании на этот пост Сергея Леонова (ЛДПР).

Напомним, кадровые перестановки в Думе начались еще в июле, когда должностей лишились вице-спикер Сергей Неверов (ЕР), а также председатели комитетов по энергетике и по спорту Павел Завальный (ЕР) и Дмитрий Свищев (ЛДПР). После сентябрьских выборов их места заняли соответственно бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин.

Поскольку все они представляют ЕР, эти назначения нарушили расклад, установленный осенью 2021 года «пакетным соглашением» о распределении руководящих думских постов. Источники “Ъ” в Думе сообщали, что для восстановления межфракционного баланса ЛДПР взамен потерянного комитета по спорту получит какой-то другой. Лидер партии Леонид Слуцкий подтверждал “Ъ” факт ведения переговоров с руководством Думы и пояснял, что либерал-демократы хотели бы получить комитет, где их представители «будут эффективно работать».

Бадма Башанкаев возглавлял комитет по охране здоровья с июня 2023 года, когда с этого поста ушел единоросс Дмитрий Хубезов, отправившийся в зону СВО. Осведомленный источник “Ъ” в ЕР уверяет, что претензий к работе депутата Башанкаева нет ни в партии, ни в госорганах: «Это решение принимается сугубо из-за пакетного соглашения между думскими партиями». По словам собеседника “Ъ”, господин Башанкаев сосредоточится на партийной работе, но ему также могут предложить остаться в комитете по охране здоровья в качестве его первого зампреда.

Отметим, что для полного восстановления прежнего баланса еще один комитет должна получить «Справедливая Россия — За правду». Ее депутат Геннадий Семигин в июне по решению фракции был снят с должности главы комитета по делам национальностей, и этот пост до сих пор остается вакантным.

Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров