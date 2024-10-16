Депутаты одобрили требования к одежде и обуви в СИЗО и колониях

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудил правительственный законопроект, направленный на совершенствование «материально-бытового обеспечения» подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Инициатива, внесенная в Госдуму 30 августа, предполагает ряд поправок к Уголовно-исполнительному кодексу (УИК) РФ и ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Так, авторы предлагают впервые законодательно зафиксировать норму о том, что одежда заключенных и арестантов должна соответствовать их размеру. Также в документе впервые устанавливаются требования к обуви: она должна не только подходить по размеру, но и быть «пригодной для ношения», учитывать пол человека, время года и климатические условия. Кроме того, законопроект уточняет нормы «бесплатного» довольствия для осужденных, работающих на производствах «с вредными условиями труда». Сейчас им положены специальные одежда, обувь и питание. Законопроект указывает, что под «специальным питанием» подразумеваются лечебно-профилактическая пища, молоко и витамины. При этом авторы инициативы предлагают наделить Минюст правом устанавливать нормы обеспечения для всех категорий лиц, лишенных свободы.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой 29 октября. «Самое главное, что впервые ведется речь про обувь. До сих пор были случаи, когда люди попадали в СИЗО без подходящей собственной одежды,— рассказала “Ъ” член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.— И если одежду мы еще могли найти, то с обувью были большие проблемы — на все вопросы и заключенных, и правозащитников сотрудники СИЗО говорили, что она не предусмотрена».

Эмилия Габдуллина