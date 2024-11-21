США ввели блокирующие санкции против уральского банка «Синара»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело блокирующие санкции против банка «Синара», АО «Ведение реестров компаний» («ВРК») и АО «Регистратор-Капитал» из Екатеринбурга. Всего в санкционный список добавилось 118 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором, сообщил Минфин США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Компании попали в SDN-List. Попадание туда фактически исключает их из банковской системы США, запрещает их торговлю с американцами и замораживает их американские активы.

Согласно данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности АО «Регистратор-Капитал» и АО «ВРК» является ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Напомним, 31 октября под санкции США попали шесть уральских предприятий. Среди них поставщик металлопродукции АО «Сталепромышленная компания», производитель осветительных опор и систем управления освещением «Энерго Арсенал», научно-производственная фирма «АВЕК».

Ксения Тарских, Виталий Красиков