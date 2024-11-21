Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США ввели блокирующие санкции против уральского банка «Синара»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело блокирующие санкции против банка «Синара», АО «Ведение реестров компаний» («ВРК») и АО «Регистратор-Капитал» из Екатеринбурга. Всего в санкционный список добавилось 118 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором, сообщил Минфин США.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Компании попали в SDN-List. Попадание туда фактически исключает их из банковской системы США, запрещает их торговлю с американцами и замораживает их американские активы.

Согласно данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности АО «Регистратор-Капитал» и АО «ВРК» является ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Напомним, 31 октября под санкции США попали шесть уральских предприятий. Среди них поставщик металлопродукции АО «Сталепромышленная компания», производитель осветительных опор и систем управления освещением «Энерго Арсенал», научно-производственная фирма «АВЕК».

Ксения Тарских, Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...