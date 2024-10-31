Шесть предприятий из Екатеринбурга попали под санкции США

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против шести предприятий из Екатеринбурга. Ведомство считает, что они связаны с развитием военно-промышленного комплекса России. Соответствующая информация появилась на сайте Минфина США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Санкции ввели против:

Поставщика металлопродукции АО «Сталепромышленная компания»;

Производителя осветительных опор и систем управления освещением «Энерго Арсенал»;

Научно-производственной фирмы «АВЕК» (занимается выпуском электротехнического оборудования);

Производителя средств связи «Интеллект Телеком»;

ООО «Аксалит Лаб» (занимается продажей аналитического оборудования для лабораторий);

Компании «Аксалит Софт» (разрабатывает компьютерное программное обеспечение).

Напомним, ранее в санкционный список США ввели АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») и АО «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК»), которые находятся в Свердловской области.

Виталий Красиков