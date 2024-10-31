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Шесть предприятий из Екатеринбурга попали под санкции США

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против шести предприятий из Екатеринбурга. Ведомство считает, что они связаны с развитием военно-промышленного комплекса России. Соответствующая информация появилась на сайте Минфина США.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Санкции ввели против:

  • Поставщика металлопродукции АО «Сталепромышленная компания»;
  • Производителя осветительных опор и систем управления освещением «Энерго Арсенал»;
  • Научно-производственной фирмы «АВЕК» (занимается выпуском электротехнического оборудования);
  • Производителя средств связи «Интеллект Телеком»;
  • ООО «Аксалит Лаб» (занимается продажей аналитического оборудования для лабораторий);
  • Компании «Аксалит Софт» (разрабатывает компьютерное программное обеспечение).

Напомним, ранее в санкционный список США ввели АО «Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» («Евраз НТМК») и АО «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» («Евраз КГОК»), которые находятся в Свердловской области.

Виталий Красиков

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