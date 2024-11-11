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Коммерсантъ FM
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Рынок акций ускорил рост

и ищет аргументы для оптимизма

Российский фондовый рынок замедлит ускорение после роста на 6% на прошлой неделе. Инвесторы связывают позитив с победой на американских выборах Дональда Трампа, но считают, что эйфория не будет долгой. 8 ноября по итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2730 пунктов. Рынок отыграл потери конца октября, когда бенчмарк опускался до 2550 пунктов. Что будет с российскими акциями дальше?

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Управляющий директор «Арбат Капитал» Александр Орлов считает, что аргументов для оптимизма все еще недостаточно: «Прошлая неделя обеспечила рост российского рынка преимущественно на ожиданиях быстрого завершения конфликта на Украине, снятия санкций. Эти ожидания преждевременны, они не реализуются в течение нескольких месяцев как минимум, возможно, и в гораздо большем периоде. Поэтому на этой неделе, наверное, сложно рассчитывать на продолжение такого ралли.

Как рынок зарядился позитивом

Единственное, что может еще поддерживать рост, — относительно высокие нефтяные котировки и расчет на то, что приход Трампа к власти повлияет на увеличение военной помощи Израилю и нагрузки на Иран. Как следствие — более высокие цены на нефть. Что касается завершения конфликта на Украине, не будет так, что сегодня встретились, завтра подписали, и все закончилось. Назначили встречу, провели встречу, какие-то уже реалистичные данные поступили — каждый из этих факторов будет давать по 3-5% рост цены, и кумулятивно это, наверное, на несколько десятков процентов сможет российский рынок поднять. Не верю, что с нас быстро снимут все санкции и разрешат открыть "Северные потоки".

Однако может получиться и так, что при открытии внешнего рынка для России, произойдет падение нашего фондового рынка в конечном итоге, потому что ему придется конкурировать с возможностью вывести средства в европейские, американские банки».

Позитивную динамику на прошлой неделе показали и гособлигации. Стоимость бумаг увеличилась после того, как обновила многолетний минимум двумя неделями ранее. При этом за три квартала Минфин выполнил план по размещению ОФЗ только на 45%, из-за чего предложение бумаг в конце года может вырасти, а цена снизиться.

Как ЦБ утвердился в жесткости

Более весомым фактором, который влияет на цены российских акций, остается жесткая политика ЦБ и перспективы до конца года во многом зависят от ожиданий по ключевой ставке, считает директор по стратегии группы «Финам» Ярослав Кабаков: «Если говорить про потенциальные цели дальнейшего роста индекса Мосбиржи, то, наверное, это где-то 2800-2810. Не стоит ждать в ближайшее время какого-то сверхпозитива. Негатив связан с дальнейшим ужесточением ДКП со стороны Центрального банка. Публикация статистики по инфляции воодушевила многих участников.

Если такие же данные поступят и на этой неделе, то ускорение роста вполне вероятно. И это станет сигналом, что в декабре ЦБ ставку уже не повысит. Поэтому причин для того, чтобы пойти выше, может появиться больше».

Следующее заседание Центробанка состоится в конце года. Собеседники “Ъ FM” не исключают как повышения ключевой ставки до 23%, так и ее сохранения на текущем уровне. Некоторые банки тем временем уже предлагают открыть вклад под 24% годовых при выполнении ряда условий.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин

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