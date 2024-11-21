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Коммерсантъ FM
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ЦБ ограничит выдачу кредитов крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой

Банк России анонсировал установку макропруденциальных (превентивных) надбавок для банков по новым кредитам и облигациям для крупных компаний, у которых выявлен высокий уровень долговой нагрузки. Надбавки будут применять, если задолженность заемщика и связанных с ним лиц перед банком превышает 100 млрд руб., говорится в сообщении регулятора.

Пресс-служба ЦБ пояснила, что крупными будут считать заемщиков, чей консолидированный долг превышает 2% от капитала банковского сектора. Компаниями с высоким уровнем долговой нагрузки будут признавать те, чей коэффициент покрытия процентов (представляет из себя бухгалтерскую прибыль, деленную на проценты к уплате, нормальным считается значение показателя от трех до четырех) составляет менее трех.

Новые критерии вошли в проект обновленной редакции указания Банка России. Как сообщается, эти меры должны снизить кредитные риски банков и ограничить закредитованность крупных компаний.

Банк России 29 октября разрешил кредитным организациям совместно оценивать долговую нагрузку заемщиков. 8 ноября регулятор анонсировал нормативные изменения, направленные на ограничение кредитных рисков крупных компаний. При этом правительство России фиксирует снижение инвестактивности предприятий на фоне высоких кредитных ставок.

Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ много не берет».

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