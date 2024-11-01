«Brat» стал словом года по версии Collins

Словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом года «brat» в значении «характеризующееся уверенным, независимым и гедонистическим настроем». Слово получило широкое распространение в текущем году после выхода альбома «Brat» британской певицы Charli XCX. Как отмечают в Collins, «brat» связано не просто с популярным альбомом, а с культурным феноменом, который резонировал с людьми по всему миру, а «brat summe» утвердилось как эстетика и образ жизни.

Изначально слово «brat» было негативной характеристикой, чаще всего используемой в отношении девочек/девушек с плохим поведением, и по значению было близко к слову «оторва». В первом значении от Collins отмечалось, что, если вы назовете кого-то, прежде всего ребенка, «brat», это будет значить, что он плохо себя ведет или мешает вам.

Среди других претендентов на слово года в Collins были «anti-tourism» («антитуризм» — борьба с массовым туризмом), «delulu» (оторванные от реальности, нереалистичные представления или ожидания), «supermajority» (сверхбольшинство в парламенте).

В прошлом году словом года Collins стало AI (искусственный интеллект, ИИ), а, например, в 2020 году — «lockdown» (локдаун).

Яна Рождественская