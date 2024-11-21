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Коммерсантъ FM
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Биткойн превысил $95 тыс. и установил исторический рекорд

Стоимость биткойна установила новый рекорд, преодолев показатель в $95 тыс., согласно данным торговых площадок. По данным биржи Binance по состоянию на 6:23 мск, криптовалюта преодолела отметку $95 тыс. и в моменте достигла рекордных $95,2 тыс. (+3,87%). Биткойн продолжает рост и к 6:41 находился на уровне $95,698 тыс. (+4,04%).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Агентство AFP писало, что стоимость криптовалюты растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткойна.

Подробнее об экономических ожиданиях после выборов в США — в материале «Ъ» «Трамп придет, капитал уведет».

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