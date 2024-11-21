Биткойн превысил $97 тыс. и обновил исторический максимум

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив отметку $97 тыс. По состоянию на 8:00, виртуальная валюта растет в цене на 5,66%, до $97,5 тыс., следует из данных Coindesk.

Криптовалюта стала дорожать с 5 ноября после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Глава Binance Ричард Тенг предсказывал золотой век для криптовалют после возвращения господина Трампа в Белый дом. Сегодня, 21 ноября, в течение ночи биткойн превысил отметку $95 тыс.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Биткойны уходят налево».