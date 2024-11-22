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«Золото Рио — мое главное достижение»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина о завершении своей карьеры

Сегодня олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро 2016 года, победительница трех турниров Большого шлема в паре и одного в миксте, экс первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина официально объявляет о завершении своей карьеры. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову одна из самых заслуженных российских теннисисток рассказала о причинах этого решения, подвела некоторые итоги своей спортивной жизни и поделилась ближайшими планами.

14 августа 2016 года. Рио-де-Жанейро. Елена Веснина (справа) и Екатерина Макарова — олимпийские чемпионки

14 августа 2016 года. Рио-де-Жанейро. Елена Веснина (справа) и Екатерина Макарова — олимпийские чемпионки

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

14 августа 2016 года. Рио-де-Жанейро. Елена Веснина (справа) и Екатерина Макарова — олимпийские чемпионки

Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

— Некоторые теннисистки вашего поколения еще выигрывают крупные турниры и стоят в первой десятке парного рейтинга WTA. Почему вы решили уходить?

— Я восхищаюсь спортсменками, которые так долго могут отдаваться теннису на сто процентов. Но в моей жизни поменялись приоритеты. На первом месте — семья и две дочери. Отрывать их от себя на полгода я не могу, а возить с собой по турнирам считаю категорически неправильным. У детей должен быть дом, собственное расписание жизни. Да и про травмы не будем забывать. С возрастом восстанавливаться после них становится сложнее. Счастлива, что после рождения первой дочери я смогла вернуться в 2021 году, принять участие в финалах турниров Большого шлема (на Roland Garros в миксте с Асланом Карацевым и на Wimbledon в паре с Вероникой Кудерметовой.— «Ъ»), сыграть в российском финале микста Олимпиады в Токио и вернуться оттуда с серебряной медалью. Но сейчас настало время для того, чтобы двигаться в новом направлении.

— В каком именно?

— Я с удовольствием пробую свои силы на новом теннисном канале. Комментировать матчи в прямом эфире и обсуждать в студии последние события мне очень интересно. Кроме того, участвую в подготовке большого проекта по созданию в Сочи полноценной теннисной академии. Практически все нюансы и административные вопросы в этом деле согласованы. Надеюсь, в следующем году начнется этап строительства. Появление в родном городе теннисного центра с полным оснащением, в котором игроки любого уровня могли бы тренироваться круглый год,— моя мечта. И воплотить ее в жизнь мне очень важно.

— В текущем году, когда вы попытались вернуться после рождения второй дочери, спортивные результаты уже не имели такого значения, как раньше?

— Не совсем так. Снова прочувствовать атмосферу Roland Garros и Wimbledon, встретиться там со своими знакомыми было очень приятно. Но я максималист и всегда ставлю перед собой самые высокие задачи. Просто в данном случае мне помешал цейтнот. Между рождением Лизы (первая дочь Весниной.— «Ъ») и моим первым возвращением прошло более двух лет. Оно тоже было очень непростым, и я бы не смогла выступить в Токио, если бы те Игры не перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Сейчас же получилось иначе. Аня родилась в конце мая прошлого года, а тренировки я возобновила уже в ноябре, стремясь набрать форму к Олимпиаде в Париже, пятой для меня. (Там Веснина и ее партнерша Екатерина Александрова выбыли из борьбы в первом круге.— «Ъ»). Женский организм очень сильный. Но для того, чтобы физически и психологически подготовить себя к выступлениям на высшем уровне в профессиональном теннисе, требуется время.

— Главным триумфом своей карьеры вы, видимо, считаете победу в финале Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, которой добились вместе с Екатериной Макаровой, обыграв в финале швейцарок Мартину Хингис и Тимеа Бачински?

— Конечно. Престижность турниров Большого шлема в теннисе невозможно поставить под сомнение. Но для меня главной целью в спорте с самого начала был именно титул олимпийской чемпионки. Поэтому золото Рио — главное мое достижение. Медали нам тогда вручал Рене Фазель (тогдашний президент Международной федерации хоккея на льду.— «Ъ»). И никакие слова не смогут передать моих ощущений в тот момент. Правда, до конца значимость той победы я осознала лишь через несколько месяцев после одного случайного знакомства в магазине «Перекресток», расположенном неподалеку от метро «Динамо». Рядом со мной в очереди в кассу стояла пожилая женщина. Узнав меня, она внезапно расплакалась. «Что случилось?» — спросила я, ничего не понимая. «Леночка, не беспокойтесь. Просто я так рада, что вы победили! Большое вам спасибо!» — ответила она, дрожащим голосом. Только тогда я по-настоящему поняла, что мы с Катей действительно принесли счастье миллионам людей.

— Попробуете расставить другие свои успехи в порядке значимости?

— Победа в финале турнира в Индиан-Уэллсе над Светланой Кузнецовой в 2017 году. Полуфинал Wimbledon-2016 в одиночке. Травяной титул в Истборне 2013 года. Тогда по ходу дела я обыграла на траве Ану Иванович и Ли На, которые стояли в первой десятке. Незабываемы победы в составе сборной России в Кубке Федерации (с 2021 года турнир называется Кубок Билли Джин Кинг.— «Ъ»). И конечно, три титула в парном разряде, которые мы с Катей выиграли на турнирах Большого шлема. Каждый из них дорог мне по-своему.

— В финале Wimbledon 2017 года вы с Макаровой разгромили тайваньскую теннисистку Чжань Хаоцин и румынку Монику Никулеску всего за 54 минуты — 6:0, 6:0. Как так получилось?

— Мужской парный финал, который проходил перед нашим матчем, затянулся на четыре с половиной часа. А поскольку дольше чем до 22:30 на Wimbledon тогда играть не полагалось, организаторы предупредили нас и соперниц, что доигрывание, видимо, придется перенести воскресенье. В нашем распоряжении оставался час. В такой ситуации, как это ни покажется странным, нам оставалось лишь одно — ни в коем случае не спешить. «Главное — взять первую партию, а если вторую перенесут, значит, так тому и быть»,— решили мы с Катей. И этот правильный настрой помог нам провести весь финал с идеальной концентрацией. На следующий день перед отъездом на традиционный бал чемпионов я впервые в жизни попросила Роджера Федерера сделать совместное фото на память. Он рассмеялся: «А вы меня научите так финалы выигрывать?» Кстати, во многом благодаря той победе через 11 месяцев (в июне 2018 года.— «Ъ») мы возглавили мировой парный рейтинг. Это могло случиться и раньше, но все время мешали какие-то обстоятельства. А тогда все сложилось, хотя я уже ждала первого ребенка.

— А какие мечты в теннисе вам воплотить в жизнь не удалось?

— Мечтала выиграть в одиночном разряде турнир Большого шлема, особенно Wimbledon или Roland Garros, которые очень любила. Если же вспоминать в целом свою карьеру, то у каждого спортсмена бывают моменты, о которых он думает с сожалением. Выделю два эпизода. В 2006 году во втором круге Кубка Кремля я в упорнейшей борьбе уступила Амели Моресмо. Мне тогда было 20 лет, а француженка стояла во главе рейтинга, и мне почему-то до сих пор кажется, что, если бы я тогда не проиграла на тай-брейке третий сет, вся моя карьера могла бы сложиться по-другому. Досадным было поражение от американки Мэдисон Кис в третьем круге US Open 2017 года. Я находилась на подъеме, практически идеально чувствовала себя физически, взяла первый сет, вела во втором — 5:4, но потом произошла судейская ошибка, и все повернулось в другую сторону. Еще из обидных поражений вспоминается проигрыш Виктории Азаренко в 1/8 финала Australian Open, где у меня оборвалась серия из восьми побед. И конечно, матч за третье место Олимпиады в Токио в паре, который мы с Вероникой Кудерметовой проиграли бразильянкам Луизе Стефани и Лауре Пигосси с четырех матчболов.

— За последние 10–15 лет женский теннис сильно изменился?

— Игра вышла на новый уровень за счет повышения средней скорости подачи. Если раньше под 200 км/ч из элиты подавали только Серена и Винус Уильямс, то сейчас подобной мощью никого не удивишь. Сильно подают Арина Соболенко, Коко Гауфф, экс-первая ракетка мира Наоми Осака, которая, думаю, еще не сказала своего последнего слова, другие теннисистки. Если же говорить в целом о первой десятке мирового рейтинга, то за время моих выступлений она была сильнейшей в промежутке с 2005 по 2009 год, когда конкуренцию сестрам Уильямс составляли бельгийки Жюстин Энен и Ким Клейстерс, наши девочки — Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Елена Дементьева, Динара Сафина, сербки Ана Иванович и Елена Янкович. Это было по-настоящему звездное поколение. Сейчас такого количества ярких теннисисток, показывающих стабильные результаты, все же нет.

— Для вас стало сюрпризом то, что в текущем году первой ракеткой мира в итоге стала белоруска Арина Соболенко, хотя летом у Иги Швёнтек из Польши было огромное преимущество по рейтинговым очкам?

— Действительно, до середины года говорили, что Швёнтек догнать невозможно. Но потом у нее начался застой, который, возможно, был связан с эмоциональным выгоранием. Впрочем, Арина стала первой абсолютно заслуженно. Она заметно модернизировала свою игру, причем таким образом, чтобы начать побеждать именно свою главную конкурентку. В целом же сейчас их противоборство — самое интересное, что есть в женском теннисе. Достаточно вспомнить великолепный финал турнира в Мадриде, который Швёнтек выиграла на тай-брейке третьей партии. Думаю, что это был один из лучших матчей за всю историю женского тенниса.

— Как вы оцениваете перспективы ворвавшихся в топ-20 молодых россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, с которой вы в текущем году пробовали играть в паре?

— Обе девчонки добились большого прогресса в игре, повысили стабильность, совершили скачок в рейтинге. Диана здорово выступала на турнирах категорий 250 и 500, причем на всех типах покрытий, доказав свою универсальность. Но, чтобы совершить настоящий прорыв, требуется постоянно быть в центре внимания на решающих стадиях соревнований категории 1000 и на чемпионатах Большого шлема, где скорости и уровень игры выше. Надеюсь, в следующем сезоне Диане это удастся. Мирра Андреева — юная теннисистка, у которой есть большой запас времени для развития. У нее светлая голова, психология победителя, она уже сейчас многое умеет. Мирре не нужно доказывать кому-то здесь и сейчас. На данном этапе ей стоит спокойно совершенствоваться во всем без завышенных ожиданий. Пока по многим аспектам Шнайдер и Андреева, конечно, уступают Соболенко, Швёнтек и Коко Гауфф. Например, Диане надо больше работать над движением по корту, Мирре — над второй подачей. Но при условии правильного тренировочного процесса они могут выйти на первый план. Очень хочется на это надеяться.

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