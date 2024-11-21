В Госдуму внесут законопроект о праве работать удаленно матерям детей до 3 лет

Лидер партии «Справедливая Россия—За правду» Сергей Миронов и ее депутат Александр Аксененко подготовили законопроект, обязывающий работодателей переводить беременных и женщин с детьми до 3 лет на удаленный режим работы по их желанию. Его внесут в Госдуму сегодня, 21 ноября, заявили «РИА Новости» в пресс-службе партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Аксененко (слева) и Сергей Миронов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Аксененко (слева) и Сергей Миронов (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Для перевода на удаленку женщине необходимо будет подать письменное заявление. В проекте закона отмечается, что это возможно «при условии, что специфика работы позволяет работнику выполнять трудовую функцию дистанционно». Господин Миронов считает, что таким правом должны также пользоваться одинокие матери, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и родители и опекуны, являющиеся единственным кормильцем ребенка-инвалида.

По словам господина Аксененко, женщинам нужно дать возможность заниматься карьерой, но при этом иметь время на то, чтобы воспитывать детей. Он считает, что женщины не хотят рожать второго ребенка, чтобы не «просесть» на работе и «не потерять навык, связи». «Порой период до родов бывает для женщин очень сложным в физическом плане. Декрет начинается только с 30-й недели, а токсикоз может длиться все девять месяцев. Тогда очевидно, что женщине остается либо постоянно сидеть на больничных, либо увольняться, либо подвергать себя и будущего ребенка опасности»,— добавил депутат.

По данным Международной организации труда, более 700 млн женщин в мире не могут работать из-за необходимости ухаживать за детьми и пожилыми родственниками. По мнению ее экспертов, более равномерное распределение домашних обязанностей могло бы поспособствовать решению проблемы глобального дефицита квалифицированных кадров. В России уровень занятости женщин заметно выше среднемирового, но их доля на рынке труда, несмотря на дефицит кадров, также не растет.

Подробности — в материале «Ъ» «Уход за детьми от труда».