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Тюменскую область наградили дипломом за качественные дороги

В рамках XVIII Международного форума «Транспорт России» зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин наградил Тюменскую область дипломом за высокие показатели качества реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в информационном центре правительства области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Эксперты отметили высокое качество реализации нацпроекта в Тюменской области. Господин Хуснуллин поощрил также и другие регионы-лидеры по реализации нацпроекта по итогам года. По данным губернатора Тюменской области Александра Моора, в 2024 году по нацпроекту было отремонтировано 169 объектов дорожной инфраструктуры региона.

Ремонтные работы 2024 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» были завершены в октябре. В течение года было отремонтировано 50 участков общей протяженностью почти 180 км.

Ирина Пичурина

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