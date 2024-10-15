В Тюменской области завершили ремонт региональных дорог в 2024 году

Дорожные работы на 2024 год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на территории Тюменской области завершены, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В течение года было отремонтировано 50 участков общей протяженностью почти 180 км. «Работы по нацпроекту ведутся комплексно. Специалисты ремонтируют проезжую часть, прокладывают тротуары, устанавливают остановочные павильоны и перильные ограждения. Такой подход обеспечивает безопасность дорожного движения и комфорт пешеходов»,— сказал глава области.

Напомним, к началу августа в Уральском Федеральном округе (УрФО) строители уложили 4 млн кв. м дорожного полотна на действующих магистралях и новых дорогах. Всего в регионах Урала в этом году собираются уложить 5,7 млн кв. м асфальта — на тот момент план был выполнен на 70%.

Ирина Пичурина