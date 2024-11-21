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Коммерсантъ FM
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Сенаторы пообещали следить за исполнением закона о запрете пропаганды чайлдфри

Совет федерации (СФ) в среду одобрил два закона о запрете распространения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения (чайлдфри). Напомним, первым, базовым законом вводится сам запрет и внесудебный порядок блокировки соответствующей информации, а второй закон устанавливает административную ответственность за распространение чайлдфри-пропаганды: для физлиц — штраф до 400 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс., для юридических лиц — до 5 млн руб.

Представлявшая инициативу сенатор Наталья Кувшинова напомнила, что под этими поправками подписались председатель СФ Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также еще 176 членов обеих палат федерального парламента. Это продолжение «уже проводимой системной работы по защите традиционных ценностей, укреплению института семьи и охране детства», подчеркнула госпожа Кувшинова.

Вместе с тем, «принимая во внимание непростой характер данного вопроса» и «возникающие сложности правоприменения», Наталья Кувшинова предложила комитетам СФ по конституционному законодательству, социальной политике и образованию «проводить мониторинг реализации» принимаемого запрета. «Действительно, высказывались опасения по толкованию»,— поддержала докладчицу Валентина Матвиенко, добавив, что Совфед будет следить, чтобы не происходило «искажения исходных смыслов, заложенных в законе».

Главным из них, по словам председателя СФ, является «реальная защита от пропаганды деструктивной идеологии»: «Когда появляются новые опасные, во многом внедряемые извне явления, законодатель, я полагаю, обязан предусмотреть защиту от них и общества, и гражданина». При этом закон «ни в коей мере не должен ущемлять права каждого отдельного взрослого россиянина самостоятельно принимать такое ответственное решение и ни в коей мере не может дискриминировать семью, которая по тем или иным причинам не может иметь детей либо не желает иметь детей», подчеркнула спикер: «Это их право».

Присутствовавшая на заседании вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова поддержала госпожу Матвиенко, процитировав президента Владимира Путина: «Нам не все равно, во что верят наши дети». Депутат также напомнила, что Госдума поддержала этот запрет единогласно. Правда, в верхней палате такого же единства не случилось: если за поправки к КоАП единодушно проголосовали 157 сенаторов, то базовый закон был одобрен 162 голосами при одном против. Согласно протоколу голосования, несогласной оказалась сенатор от Тувы Людмила Нарусова.

Андрей Прах

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