«Библио-Глобус» вращается вокруг покупателей

По данным источников “Ъ”, акционеры одного из старейших книжных магазинов Москвы, «Библио-Глобуса», рассматривают продажу актива. Выручка торгового дома падает второй год подряд, магазину все сложнее конкурировать с маркетплейсами. Участники рынка считают, что «Библио-Глобус» может перейти в собственность сети «Читай-город», оценивая его в 170–290 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Книжный торговый дом «Библио-Глобус» планируют выставить на продажу, рассказали “Ъ” четыре собеседника в книжной отрасли и подтвердили два источника на рынке коммерческой недвижимости. Причина — падение продаж на фоне конкуренции с маркетплейсами, а также продолжающееся ухудшение операционных показателей, уточняют собеседники.

Ранее на ЦИАН появилось объявление о сдаче в аренду всех трех этажей магазина на Лубянке (3,6 тыс. кв. м), сообщала 18 ноября газета «Культура». Сейчас объявление снято с публикации, убедился “Ъ”. В «Библио-Глобусе» не ответили “Ъ”.

Само книготорговое предприятие было основано в 1957 году, когда дом №6 на Мясницкой улице был передан магазину №120 «Книжный мир», уточняется на официальном сайте компании. В 1992 году «Книжный мир» был преобразован в ООО «Торговый дом "Библио-Глобус"». Ассортимент магазина насчитывает более 200 тыс. наименований продукции, говорится на сайте компании, в их числе книги, канцелярские товары, букинистические и антикварные книги, сувениры и др.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основными учредителями ООО являются Юлия Туголукова (77,25%) и Борис Есенькин (22,75%). В целом предприятие является убыточным уже четыре года подряд. Так, выручка ООО «Торговый дом "Библио-Глобус"» за 2023 год составила 492,8 млн руб. при чистом убытке в 18,1 млн руб. Годом ранее выручка была на уровне 591,8 млн руб. с чистым убытком в 21,2 млн руб.

О поиске «Библио-Глобусом» одного или нескольких арендаторов на площадь магазина в «Альпине» узнали в сентябре, говорит директор по маркетингу издательской группы Ирина Антонова: «Для нас это была достаточно неприятная новость, так как магазин является нашим давним партнером». Покупку актива в компании не рассматривают. В числе потенциальных покупателей может быть сеть «Читай-город», считает технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов. В «Эксмо-АСТ» (управляет сетью «Читай-город») не ответили “Ъ”. Сам актив может быть продан за 170–290 млн руб. (0,5–0,8 капитала), считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян: «Основной фактор дисконтирования — убыточность магазина. Новому владельцу придется перепрофилировать магазин и менять бизнес-модель».

В целом рынок книжных магазинов продолжает стагнировать, говорят опрошенные “Ъ” участники отрасли. Так, оборот профильных сетей в деньгах в январе—сентябре остался на уровне прошлого года, выручка год к году выросла лишь на 0,5%, следует из данных Ассоциации книгораспространителей (АСКР). Экземплярные продажи книг за период сократились на 7,4% год к году, отмечали в АСКР. Динамика закрытий книжных магазинов превышает показатели прошлого года (86 точек), говорит президент ассоциации Светлана Зорина, не уточняя их. «При этом за девять месяцев операционные затраты (аренда, зарплата и т. д.— “Ъ”) выросли на 11,5%. Идет потеря маржинальности, рентабельность магазинов находится на предельном уровне»,— говорит она.

Книжные магазины сейчас в основном представлены в больших ТЦ с большим трафиком, говорит гендиректор DNA Realty Антон Белых. Для девелоперов они являются желательными арендаторами из-за расширения пула операторов и представления покупателям максимально широкого спектра товаров, говорит он: «А вот в стрит-ритейле книжные магазины гораздо менее востребованы, так как не могут позволить себе высокие ставки аренды». В результате они переходят на формат работы в виде пункта выдачи ранее заказанных книг, торговлю канцтоварами и аксессуарами, а также остаются местом покупки для фанатов бумажных книг, уточнил он.

Юлия Юрасова, Дарья Адрианова