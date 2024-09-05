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Коммерсантъ FM
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«Лабиринт» привел к потерям

Продажи книг через интернет-магазины сократились из-за проблем холдинга

Продажи через интернет-магазины книжных сетей в первом полугодии заметно снизились — на 42%, до 7,4 млрд руб. При этом весь российский книжный рынок, по прогнозам издательств, по итогам года вырастет на 7%, до 98 млрд руб. Участники рынка связывают падение интернет-продаж с тем, что ряд издателей расторгли договоры с книготорговым холдингом «Лабиринт». В то же время они признают, что продажи перетекают на маркетплейсы.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Объем книжного рынка по итогам года должен вырасти на 7%, до 98 млрд руб., рассказал в рамках Московской международной книжной ярмарки (проходит 4–8 сентября) гендиректор издательства «Эксмо» (входит в группу «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев. К 2025 году показатель может достигнуть 104 млрд руб., увеличившись на 6% по сравнению с 2024 годом, уточнил топ-менеджер. При этом продажи книг в онлайн-магазинах книжных сетей в первом полугодии сократились на 42% год к году, до 7,4 млрд руб., по словам господина Капьева. Он уточнил, что в эту сумму не входят маркетплейсы: продажи книг через этот канал, по данным топ-менеджера, выросли на 34%, до 46,1 млрд руб.

Среди причин падения продаж изданий через интернет-канал господин Капьев называет проблемы с книготорговым холдингом «Лабиринт».

С последним уже расторгли договоры ряд локальных книгоиздателей — «Каро», Издательство Ивана Лимбаха, «Бумкнига», а также московская «Абрикобукс» (см. “Ъ” от 29 мая). Крупнейшая издательская группа по объему непериодических изданий «Эксмо-АСТ» также остановила отгрузку книг «Лабиринту» из-за многомиллионного долга. Сейчас общая сумма исковых требований, поданных к компании с начала года из-за невыполнения обязательств по договорам, достигла 208,7 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. В «Лабиринте» не ответили на запрос “Ъ”.

«Лабиринт» был одним из крупнейших в РФ книжных интернет-магазинов. Бенефициаром всех активов холдинга (30 компаний, в их числе издательства «Портал», «Аркадия», «Текст», «Качели», «Абраказябра» и др.) выступает Евгений Патрушев. Выручка ООО «Книготорговая компания "Лабиринт"» по итогам 2023 года выросла на 21%, до 6,1 млрд руб., при чистом убытке в 372 тыс. руб. В 2022 выручка ООО составила 5 млрд руб., чистая прибыль — 892 тыс. руб. У большинства компаний холдинга по итогам 2023 года снизилась выручка и выросли убытки.

Еще в прошлом году «Эксмо» включало в оценку интернет-канала продаж маркетплейсы, говорят собеседники “Ъ” на книжном рынке: «Так, продажи через канал увеличились на 18% год к году и составили 43,2 млрд руб., но снижение продаж через "Лабиринт" отмечали еще тогда». При этом у источников вызывает недоумение, что маркетплейсы были выделены в отдельную категорию: «Они также являются каналом дистрибуции через интернет. Но, возможно, настолько обширным, что их уже нельзя относить к общему каналу».

233 млн экземпляров

книг будет издано в РФ, по прогнозу «Эксмо», до конца 2024 года.

Сейчас интернет-канал представляют интернет-магазины книжных сетей, в том числе и «Читай-города», говорит представитель «Эксмо-АСТ»: «Но сеть не считает бронирование через онлайн с последующим выкупом в офлайне как выручку онлайн-канала». При этом, несмотря на снижение продаж в онлайне за первое полугодие на 10%, в холдинге наблюдают ряд «позитивных трендов в потребительском поведении». В их числе долгосрочный интерес к новинкам и популярным изданиям — это подтверждает рост предзаказов на 112% в интернет-магазине «Читай-город», говорят в «Эксмо-АСТ»: «Увеличилось и число онлайн-бронирований в розничных магазинах».

В России выросли продажи бизнес-литературы

В то же время тенденция снижения продаж в онлайне справедлива не для всех издательств. У «Альпины» рост продаж через сайт в первом полугодии составил 10%, говорит директор по маркетингу издательской группы Ирина Антонова: «Мы видим, что аудитория интересуется онлайном, поэтому запустили платформу самообразования "Альпина.Плюс", где можно найти контент в различных форматах: книжном, аудио, вебинарах, лекциях и курсах». В издательстве рассчитывают, что в перспективе это даст существенный рост онлайн-аудитории и дохода.

Юлия Юрасова

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