«Локомотив» выступил паровозом

В пятницу Европейский суд вынес решение по иску известного в прошлом игрока сборной Франции Лассана Диарра, потребовавшего признать незаконными ряд положений регламента Международной федерации футбола (FIFA), касающихся переходов игроков. В суд Диарра пошел после того, как ему предписали выплатить €10,5 млн московскому «Локомотиву» за одностороннее расторжение контракта, и добился вердикта, согласно которому «некоторые правила FIFA» нарушают законы ЕС, поскольку противоречат принципам свободного перемещения рабочей силы. Адвокаты Диарра полагают, что этот вердикт полностью перекроит трансферный рынок, и ожидают волны исков, подобных тому, что подал их клиент. В FIFA взяли паузу на изучение вердикта суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Локомотива» Лассана Диарра (в центре) в матче против казанского «Рубина» (декабрь 2013 года)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Игрок «Локомотива» Лассана Диарра (в центре) в матче против казанского «Рубина» (декабрь 2013 года)

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Европейский суд огласил вердикт по одному из наиболее громких футбольных дел последних трех десятилетий. Ничего более солидного после «дела Босмана» от 1995 года в мировом футболе не было. Речь об иске, поданном бывшим игроком сборной Франции Лассана Диарра, который потребовал признать незаконными ряд положений регламента FIFA о трансферах и переходах. А именно в той их части, что запрещает футболистам без уважительной причины покидать клубы, с которыми у них имеется контракт, без выплаты компенсации.

«Оспариваемые правила могут препятствовать свободному перемещению футболистов, стремящихся к продолжению карьеры в новом клубе,— говорится в решении Европейского суда.— Они вызывают значительные, непредсказуемые и финансово затратные риски, а также угрозы для спортивной карьеры игроков. В совокупности эти правила препятствуют международным трансферам футболистов».

История, которая привела к пятничному решению суда, началась в России.

Лассана Диарра, игравший по ходу карьеры за «Арсенал», «Челси» и «Реал», в 2012 году перебрался в обладавший на тот момент значительными финансовыми возможностями махачкалинский «Анжи». В 2013-м он перешел в другой клуб Российской премьер-лиги — «Локомотив». Несмотря на заключенный четырехлетний контракт, в составе московской команды Диарра провел один сезон. Перед началом следующего он не прибыл на сбор и сообщил, что не желает больше выступать за «Локомотив». По версии его адвокатов, вследствие того, что клуб предложил ему согласиться на снижение зарплаты.

Клуб обратился за защитой своих интересов в Палату по разрешению споров FIFA. Та, отказавшись признать игрока свободным агентом, постановила обязать Диарра выплатить железнодорожникам неустойку за одностороннее и немотивированное расторжение соглашения, причем это обязательство перекладывалось на тот клуб, с которым француз заключит очередной контракт.

Позже, уже после того как правоту FIFA подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS), была окончательно установлена сумма выплаты — €10,5 млн.

Диарра затем достиг соглашения об устройстве в бельгийский «Шарлеруа». Но клуб отказался от найма футболиста, после того как FIFA не выписала международный трансферный лист на него. Обычно трансферные листы передаются из одной национальной федерации в другую. Но у FIFA есть право закрыть, если он возникает, спор между субъектами как раз через издание «своего» трансферного, обязательного к приему всеми клубами листа. Кончилось тем, что Диарра подал в суд и на FIFA, и на Федерацию футбола Бельгии, потребовав возмещения в €7 млн в качестве упущенной зарплаты.

Стороны спора по-разному отреагировали на вердикт Европейского суда. Так, адвокат господина Диарра Жан-Луи Дюпон, который в свое время представлял и интересы Жан-Марка Босмана, полагает, что отныне вся трансферная система в футболе изменится. «Все профессиональные игроки, которых коснулись правила FIFA (текущий регламент по переходам работает с 2001 года.— “Ъ”), отныне могут требовать компенсации за свои потери»,— уверен господин Дюпон, несмотря на то что в решении Евросуда не говорится о выплате Диарра компенсации (этот вопрос оставлен на рассмотрение бельгийского суда, в котором спортсмен продолжает тяжбу). Тем не менее он полагает, что «иммунитет FIFA» закончился, а также уверен, что мировой футбол вошел в фазу до и после дела Диарра.

С оценкой господина Дюпона согласна и Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro), которая поддерживала иск в суде. От имени профессиональных игроков она «приветствовала решение суда».

«Европейский суд вынес важнейшее решение по регулированию рынка труда. Оно изменит весь профессиональный футбол»,— говорится в заявлении FIFPro.

В FIFA воздержались от детальных комментариев, отметив, что решение Европейского суда ставит под сомнение законность лишь двух пунктов регламента FIFA, и пообещав высказаться полнее после того, как решение суда будет изучено юристами.

Впрочем, как полагает один из высокопоставленных руководителей международной юридической фирмы EMEA Иан Гайлс, слова которого приводит Reuters, «весьма вероятно, что после решения суда игроки могут почувствовать, что теперь они вольны разрывать контракты с прежними клубами, подписывать договоры с новыми, не неся ответственности». «Но со временем ситуация стабилизируется. Потерпевшими могут стать разве что маленькие клубы, которые полагаются на доходы от продажи выращиваемых ими футболистов»,— отметил Иан Гайлс.

Пока говорить о том, что дело Диарра окажет на мировой футбол такое же влияние, как дело Босмана, все же рано.

В 1995 году Европейский суд выступил против куда более важных принципов FIFA. Во-первых, он признал незаконным лимит на легионеров (но только в той части, которая касалась игроков с паспортами стран ЕС), во-вторых, отменил практику оплаты трансфера игрока после того, как его контракт истек. Нынешнее решение суда, хоть оно фактически и снимает запрет клубам нанимать футболистов, у которых не урегулированы отношения с прежними командами, никак не помешает командам требовать компенсации с игроков, которые в одностороннем порядке вышли из контракта с ними.

Александр Петров