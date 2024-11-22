Черный пояс добра

Пять лет назад на Ангелину Цекатунову из Краснослободска Волгоградской области свалились две беды: сахарный диабет и сколиоз. Чемпионке по дзюдо пришлось научиться колоть себе инсулин и контролировать сахар. Но со сколиозом, который сдавил внутренние органы, самостоятельно не справиться. Выпрямить позвоночник, сохранив при этом его гибкость и подвижность, можно с помощью операции по новой щадящей технологии VBT (Vertebral Body Tethering). Но стоит операция более 2 млн руб. Мама воспитывает Ангелину одна, таких денег у нее нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшая чемпионка не привыкла жаловаться. О том, как Ангелине бывает больно, знает только мама, которая пачками покупает обезболивающие

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Бывшая чемпионка не привыкла жаловаться. О том, как Ангелине бывает больно, знает только мама, которая пачками покупает обезболивающие

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Белый, желтый, оранжевый, зеленый… До заветного черного пояса оставалось еще два, новые турниры и победы.

— Какое дзюдо? — возмущалась поначалу мама Ирина.— Ты же девочка! Должна на фортепиано играть...

— Хорошо,— соглашалась Лина.— Но сначала разреши мне заниматься дзюдо.

Через год мама сдалась. После школы Лина бежала домой, чтобы сыграть Лунную сонату, а потом мчалась на тренировку.

Свои последние соревнования девочка запомнила на всю жизнь.

— Хаджимэ! — тренер отдает команду о начале боя.

Ангелина ловко делает подсечку. Затем, как легендарный Брюс Ли, наносит стремительные удары ногами.

— Иппон! — хвалит ее тренер.— Третий разряд твой!

Ангелина была на седьмом небе от счастья. Ни судьи, ни ребята из команды не знали, что последние месяцы она живет на уколах инсулина.

— Дочка тогда неожиданно похудела на 8 кг за две недели,— вспоминает Ирина.— Сдала анализы — сахар превышал норму в три раза. Еще чуть-чуть, сказали, и была бы кома.

Больше всего Лина боялась, что ей запретят заниматься дзюдо. Но врач успокоил: «Черный пояс еще никому не помешал. Занимайся, но следи за сахаром».

А через полгода случилась новая беда: Ангелина стремительно выросла на 10 см, позвоночник пошел волной, вздыбился горбом на правой лопатке. Рентген выявил 3-ю степень сколиоза. На этот раз врач был категоричен: «Никакого спорта!»

Первое время девочка надеялась, что поможет корсет, который для нее изготовили из жесткого пластика по индивидуальным меркам. Корсет был тесный, тяжелый, в нем было трудно дышать. Но Лина терпела. Мечтала вернуться в спорт и не пропускала ни одной тренировки — только теперь сидела на скамейке или висела на шведской стенке, растягивая позвоночник.

— Корсет я носила каждый день 22 часа в сутки,— говорит Ангелина.— Занималась лечебной физкультурой. Два года угол искривления не менялся. А потом сколиоз резко стал прогрессировать.

От депрессии девочку спасла помощь «смайликам» — детям со спинальной мышечной атрофией.

— Я прочитала, что один певец собирает на лекарство больному ребенку, и очень удивилась: почему так дорого? — вспоминает Ангелина.— Стала изучать, делать посты в соцсетях и в итоге тоже начала помогать родителям мальчика собирать деньги. Когда громадная сумма была собрана, я с ума сошла от счастья. Я стала волонтером — это помогает не зацикливаться на своей болезни.

В июле Лина ездила с мамой в Москву к нейрохирургу Бакланову. Он диагностировал сколиоз 4-й степени и рассказал, что в лечении сколиоза сейчас используют современные технологии, благодаря которым после операции человек быстрее восстанавливается. Но главное, конструкция, которой выпрямляют позвоночник, представляет собой надежный гибкий шнур и не ограничивает движения.

— Раньше я мечтала стать тренером по дзюдо. А сейчас хочу поступить в физкультурную академию и профессионально заниматься с больными детьми реабилитацией, ставить их на ноги,— делится Ангелина.

Бывшая чемпионка не привыкла жаловаться. О том, как ей бывает больно, знает только мама, которая пачками покупает обезболивающие. А еще Ирина гладит дочку по спине, когда Лина без сил приходит домой после школы и сразу падает на кровать, потому что устала и не может дышать.

Помочь себе Лина не может, но это можем сделать мы. А она поможет другим. И счастливых людей будет больше.

Для спасения Ангелины Цекатуновой не хватает 999 307 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Ангелины прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза 4-й степени. В связи с быстрым увеличением деформации позвоночника, нарастающей дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью девочке требуется операция с использованием технологии VBT. Хирургическое лечение позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. После операции спина Ангелины максимально выпрямится, уйдет боль, восстановится баланс тела. Качество жизни девочки значительно улучшится». Стоимость операции 2 333 307 руб. Компания «Дорожная сеть» внесла 500 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— еще 800 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 999 307 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Цекатунову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Ирины Николаевны Кисленко. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Светлана Иванова, Волгоградская область