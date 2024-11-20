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Коммерсантъ FM
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Ожидания ЦБ сверили с реальностью

Снизится ли инфляция в 2025 году

Ценовые ожидания бизнеса растут третий месяц подряд. В ноябре они достигли максимума с мая 2022-го, следует из опроса компаний, который провел Центробанк. Его участники заявили, что будут повышать цены на свою продукцию в том числе из-за роста с января налоговой нагрузки, удорожания ЖКХ и роста минимального размера оплаты труда. Также бизнес готовится к заметному ухудшению условий кредитования. В ноябре стоимость денег достигла самого высокого значения за всю историю замеров, то есть с 2014 года. Несмотря на это, Центробанк рассчитывает, что уже в 2025 году темпы роста цен опустятся до 4,5-5%. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме 19 ноября.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Насколько оправданы ожидания Банка России? Главный экономист Консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин считает, что это возможно, но ценой замедления экономики: «Я не оптимист по экономическому росту, и не ожидаю, что он сохранится ни при текущих ставка, не говоря уже, что, исходя из риторики ЦБ, ухудшится. Ожидаю повышение ключевой ставки не на один процентный пункт, а на два. Поэтому с растущей в ближайшие месяцы экономикой мы можем получить даже и 25-процентную ставку.

Я, если честно, совершенно не понимаю, как в этих условиях может развиваться российская экономика. Возможности и ресурсов развития, к сожалению, не вижу. Есть рецессия, по крайней мере, пока. И как результат, собственно, рецессия и должна решить основные проблемы с инфляцией с оговоркой про то, что тарифы ЖКХ и вот сейчас то, что мы наблюдаем в части повышения цен, например, на грузовые и пассажирские перевозки, конечно не создадут какого-то совсем уж краткосрочно ориентированного поведения в бизнесе, и мы не увидим вот какую-то попытку переложить все издержки на потребителя.

Монетарной политике предсказали ужесточение

Вот если поведение бизнеса в этих обстоятельствах окажется относительно здоровым, то Центральный банк, подняв ставку, даже не обязательно до 25%, вполне сможет достичь нужного ему ориентира, но ценой не просто отсутствующего роста, а отрицательных темпов. Причем я не жду, что эти темпы придут только на 2025 год».

Как считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сейчас экономика находится в переломной точке. В ближайшие месяцы ситуация изменится, и тогда начнется снижение темпов роста цен. Это станет подтверждением того, что денежно-кредитная политика достигла своей жесткости, чтобы влиять на инфляцию. Но ключевая ставка останется двузначной до конца 2026-го. Правда, в текущих условиях приблизиться к уровню инфляции даже в 5% — слишком амбициозная цель, уверен управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Показатели по инфляции, которые называет Центробанк, это в первую очередь таргет, а не прогноз, то есть это то, к чему необходимо стремиться на долгосрочном временном горизонте.

Промышленность делает ход ценой

Сможем ли достигнуть этого таргета в 2025-м? Честно говоря, сомнительно, потому что пока эффективность воздействия жесткой денежно-кредитной политики на инфляцию невысокая, да и сам Банк России признает, что та же ключевая ставка на инфляцию воздействует в лучшем случае с большим лагом. И здесь даже снижение спроса и ограничение розничного кредитования влияет на инфляцию не так сильно, как хотелось бы. Поэтому движение к таргету, безусловно, будет, но выход на целевую инфляцию в следующем году — цель, которая пока вызывает сомнения».

Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, несмотря на рост ключевой ставки корпоративное кредитования продолжает расти, в то время, как выдача займов населению замедляется. Набиуллина объяснила это тем, что бизнесу нужны средства для завершения своих инвестиционных проектов. И минимизировать риски закредитованности предприятий Банк России будет с помощью ужесточения регулирования.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов

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