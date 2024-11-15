В Екатеринбург из Владивостока привезли амурскую тигрицу

Рейсом авиакомпании «Аэрофлот» из Владивостока в Екатеринбург привезли амурскую тигрицу. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, сейчас она будет проходить 30-дневный карантин. После этого тигрицу направят в Новосибирский зоопарк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «ПоSUти» Фото: Telegram-канал «ПоSUти»

Зверя перевозили в багажно-грузовом отсеке. Тигрицу отловили в ночь с 27 на 28 декабря 2023 года в окрестностях поселка Мухен Хабаровского края, когда она охотилась на собак. Словив, ее доставили в центр реабилитации в селе Алексеевка в Приморье.

«Осмотр показал, что травм у хищницы нет, она абсолютна здорова. Но есть поведенческие особенности — самка не боится людей. Почти год специалисты наблюдали за животным, пытались привить навык избегания человека, но, к сожалению, тщетно»,— сказано в сообщении.

В сентябре в зоопарк уральской столицы впервые привезли семь фламинго. Шесть птиц привезли из парка птиц «Малинки» в Ростовской области, еще один приехал из Югры.

Полина Хабарова