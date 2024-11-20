Водка озолотилась

Рост цен на спирт и высокая конкуренция снижают мотивацию производителей к выпуску водки массового сегмента. Как следствие, они фокусируются на высокобюджетной продукции. ГК «Руст» Рустама Тарико вывела на рынок первый за последние пять лет бренд — водку «Золотая Россия», которая позиционируется как премиальная. Доля подобных марок на рынке в этом году достигнет 8,6% от общего объема продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ГК «Руст» запустила первый с 2020 года бренд водки —«Золотая Россия», начав разливать продукцию на заводе «Русский стандарт» в Санкт-Петербурге. Об этом “Ъ” рассказали в компании. До конца 2024 года планируется продать более 100 тыс. бутылок. Продукция представлена на полках крупных торговых сетей, включая Metro и «Магнит». В Metro эта водка стоит 789 руб. за бутылку 0,5 л.

ГК «Руст» — крупный производитель водки. В его портфеле бренды «Зеленая марка», «Русский стандарт», «Талка». Собственник бизнеса — Рустам Тарико. Согласно СПАРК, в 2023 году выручка основного юрлица группы сократилась на 6,17%, до 19,54 млрд руб., убыток превысил 2,6 млрд руб.

«Золотая Россия» будет позиционироваться в премиальном сегменте, который сейчас укрепляется, говорят в ГК «Руст». Компания не первый производитель, запустивший за последнее время выпуск дорогой водки. Ladoga в этом году начала разлив бренда Romanov. В январе—октябре 2024 года продажи премиальной водки выросли на 45% год к году, сейчас на них приходится 38% общего объема реализации, пояснили в компании. Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Татспиртпрома» Юрий Карякин также отмечает спрос на продукцию высокого сегмента.

В Ladoga считают, что спрос на премиальную водку растет в России в целом. В 2022 году на нее приходилось 6,4% от общего объема продаж на этом рынке, в 2023 году — 7,6%, а по итогам 2024 года значение достигнет 8,6%.

Позитивный тренд наблюдается на фоне стагнации всего водочного рынка. По подсчетам NielsenIQ, натуральные продажи продукции в январе—сентябре текущего года сократились на 0,3% год к году, денежные прибавили 5,7%.

В Ladoga предполагают, что с ростом стоимости водки в категории массмаркет потребители стали переключаться на продукцию, которая позиционируется как премиальная. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин не исключает, что потребители чаще используют премиальную водку в качестве подарков, заменяя ею подрожавшие коньяк и виски.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский замечает, что маржинальность премиальной водки выше, чем бюджетной. Это обеспечивает к ней дополнительный интерес производителей. Запускать массовые бренды, по мнению эксперта, сложнее. Этот сегмент давно поделен между производителями, быстро оказаться в топе продаж можно только за счет демпинга, говорит господин Московский.

Источник “Ъ” на алкогольном рынке считает массовый сегмент перспективным только для производителей, которые могут позволить себе реализовывать продукцию по минимальной розничной цене (299 руб. за 0,5 л) за счет наличия собственного спирта.

Сырье сторонних производителей дорожает. Так, «Росспиртпром» после приватизации поднимал цены трижды, в итоге с июня его ректификованный спирт подорожал на 25%, до 850 руб. за дал, замечает собеседник “Ъ”. Холдинг сейчас планирует развивать собственную водочную линейку (см. “Ъ” от 15 ноября).

На раскрутку нового премиального бренда, включая его вывод в торговые сети и заведения общепита, уходит минимум три года, замечает господин Карякин. Андрей Московский считает, что на сроках сказывается в том числе запрет рекламы алкогольной продукции. Собеседник “Ъ” в одной из алкогольных компаний замечает, что речь может пойти и о сроке в семь лет. 70% этого сегмента, по его словам, сейчас занимают три бренда: «Русский стандарт», «Царская», «Белая березка».

Владимир Комаров