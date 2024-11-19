Коронавирус напоминает о себе

За прошедшую неделю Роспотребнадзор выявил более 25,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Тогда же были госпитализированы 2,3 тыс. человек — на 19,5% больше, чем неделей ранее. Специалист ожидает еще большего подъема в декабре — из-за традиционного для праздников скопления людей. В середине января будет «некий выход на плато», а после начнется снижение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С 11 по 17 ноября в России было выявлено 25,4 тыс. случаев коронавируса, сообщил во вторник Роспотребнадзор,— на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций также выросло на 19,5%, в стационар отправились 2363 пациента. За семь дней от COVID-19 скончались 46 человек, говорится в бюллетене оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, неделей ранее было 45 умерших.

Доминирующим в России штаммом остается линия JN.1 и ее сублинии KS.1, JN.1.16.1, указал Роспотребнадзор. Линия JN.1 происходит от BA.2.86, он же пирола — это субвариант омикрона, который привлек внимание более чем 30 мутациями.

Ученые опасались, что штамм слишком сильно мутировал и может «пробить» защиту вакцин и антител, вызвав новую масштабную волну заболевания. Но этого пока не произошло.

Также Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией с XEC — еще одним вариантом COVID-19, вызвавшим беспокойство ученых. Впервые XEC был обнаружен в августе 2024 года — среди образцов, собранных медиками в Берлине двумя месяцами ранее. Самые первые случаи этого варианта зафиксировали в Италии еще в мае. XEC представляет собой комбинацию KP.3.3 и KS.1.1 — предполагается, что он образовался, когда один человек заразился сразу двумя этими штаммами. Он распространяется быстрее, чем другие мутации вируса. В России первые случаи XEC были обнаружены в конце сентября; во вторник Роспотребнадзор отчитался, что за все время наблюдения зафиксировал в стране 45 случаев. Неделей ранее сообщалось о 33 случаях.

Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков считает: недельные колебания в 3 тыс. заболевших — это очень немного для России. Эксперт полагает, что сейчас коронавирус у среднестатистического человека в популяции с нетяжелой респираторной инфекцией даже не следует «прицельно выявлять и что-то с этим делать». Достаточно симптоматического лечения как при стандартной респираторной инфекции, уверяет врач. По прогнозам господина Позднякова, подъем заболеваемости, скорее всего, ожидается в декабре, так как в этот период возрастет активность в местах скопления людей. В середине января будет «некий выход на плато», и далее начнется снижение.

Роспотребнадзор напоминает, что в сезон подъема заболеваемости важно соблюдать личную гигиену: мыть руки перед едой и после посещения общественных мест. Также нужно избегать близкого контакта с людьми с признаками заболевания, регулярно проветривать помещения и поддерживать оптимальную влажность воздуха. При первых признаках недомогания ведомство рекомендует обратиться к врачу, «чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья».

Наталья Костарнова