XEC с нами

Роспотребнадзор выявил первые случаи инфицирования новым вариантом коронавируса XEC — в Ростовской области и Башкирии. XEC — генетический родственник «омикрона», говорят ученые, он появился из-за того, что один человек заболел сразу двумя вариантами COVID-19. Впрочем, новых угроз штамм XEC не несет, считает молекулярный биолог Сергей Харитонов. По его словам, эволюция коронавируса — это путь одновременного увеличения распространяемости и некоторого смягчения симптомов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С течением времени коронавирус нарастил заразность и научился скрывать симптомы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ С течением времени коронавирус нарастил заразность и научился скрывать симптомы

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новый вариант коронавируса XEC представляет собой комбинацию двух других — KP.3.3 и KS.1.1. Предполагается, что он образовался, когда один человек заразился сразу двумя этими штаммами. XEC — генетический родственник «омикрона», высокозаразного варианта вируса, который впервые появился в Южной Африке в 2021 году. В 2022 году именно «омикрон» вызвал очередную волну заболеваемости в России — самую масштабную за всю пандемию. Число заражений доходило тогда до 200 тысяч в сутки. XEC обладает типичными для субвариантов «омикрона» характеристиками, говорят ученые,— например, распространяется еще быстрее, чем последний предшественник, и вызывает все менее тяжелое течение заболевания.

Впервые XEC был обнаружен в августе среди образцов, собранных в Берлине в июне. Позднее выяснилось, что самые ранние случаи этого варианта зафиксировали в Италии еще в мае. Однако те образцы не были вовремя загружены в международную базу данных, отслеживающую варианты SARS-CoV-2т (GISAID), поэтому о них не было известно ученым.

По данным GISAID, в 27 странах, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, зарегистрировано уже более 600 случаев XEC.

Представитель Европейского регионального бюро ВОЗ Бхану Бхатнагар признал, что не все страны постоянно предоставляют данные в эту базу, поэтому распространение XEC, вероятно, еще шире.

Из информации, размещенной в GISAID, следует, что XEC составляет около 8% от всех зарегистрированных в течение последнего месяца европейских образцов. В августе этот показатель был вдвое меньше. XEC наиболее распространен во Франции — 21% от секвенированных образцов и набирает обороты в Германии и Великобритании, где его обнаруживают в 15% и 8% случаев соответственно.

В среду Роспотребнадзор заявил, что в России выявили два первых случая коронавируса XEC — в Ростовской области и Башкирии. В Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Башкирии позднее уточнили, что житель Уфы перенес инфекцию в легкой форме. Пациент обратился в больницу с симптомами ОРВИ еще в августе и лечился амбулаторно. В федеральном Роспотребнадзоре ранее сообщали, что к симптомам XEC относятся лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов подчеркивает, что вирус по-прежнему опасен для людей с ослабленным иммунитетом. Но для популяции здоровых людей штамм XEC не несет новых угроз.

«Путь эволюции, который вирус "выбрал",— это путь увеличения распространяемости и некоторого смягчения симптоматики,— комментирует господин Харитонов.— Он все более эффективно уходит от иммунного ответа, меняя строение своей поверхности, и заражает множество людей, но, вероятно, совсем не заинтересован в том, чтобы вызвать неприятные симптомы». Для того чтобы вирус снова стал опасен, объясняет ученый, у него должна «появиться склонность к более враждебным действиям». В пример он приводит начало пандемии, когда спайк-белок первых штаммов коронавируса сам по себе вызывал нарушения свертываемости крови. «Нельзя исключать, что такого рода вещи появятся вновь,— продолжает Сергей Харитонов.— При этом и нельзя говорить, что границ, в которых могут меняться свойства вируса, не существует. Все-таки они очерчены, просто их довольно сложно определить. Это дело вирусологов и систем здравоохранения».

За неделю с 16 по 22 сентября, по данным портала «Стопкоронавирус.рф», в России выявили 36 255 случаев инфекции, это на 4 тыс. больше, чем в предшествующие семь дней (рост на 11%). Госпитализировано было 2353 человека, умерли 77 пациентов. Неделей ранее скончались 33 человека. Подъем заболеваемости коронавирусом, отметим, начался два месяца назад: 15–21 июля заболеваемость COVID-19 выросла на 1,2% к предыдущей неделе (был зарегистрирован 5431 пациент, 20 умерли). 22–28 июля рост составил уже 14% (6148 заболевших, 23 скончались), а с 29 июля по 4 августа — 28% (7777 новых пациентов, 10 летальных исходов). К концу августа число еженедельно выявляемых случаев удвоилось, а первой половине сентября — стало втрое больше. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно и «они работают».

Наталья Костарнова