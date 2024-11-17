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«Инфекции никуда не деваются, они эволюционируют»

Специалист Минздрава — о прошлом и будущем ковида

Пять лет назад, 17 ноября 2019 года, в Китае появился первый ковидный больной. Вспоминает начало, пик и говорит об отдаленных последствиях пандемии с Наталией Ъ-Лесковой доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России.

Владимир Чуланов

Владимир Чуланов

Фото: Архив Владимира Чуланова

Владимир Чуланов

Фото: Архив Владимира Чуланова

— Для меня история с ковидом началась с пресс-конференции бывшего главного санитарного врача, а тогда уже депутата Госдумы Геннадия Онищенко. Он сказал, что месяца через три-четыре начнется пандемия. Ему мало кто поверил — все считали, что безобидная инфекция с низкой контагиозностью ничем особенным нам не грозит. А как все начиналось для вас?

— Все началось с того, что Министерство здравоохранения РФ по личному указанию министра создало рабочую группу, в задачи которой входила подготовка к возможному неблагоприятному развитию событий. У меня никаких сомнений, что инфекция появится в России и станет распространяться, не было. А, наверное, в самом конце января 2020 года Минздрав поручил мне подготовить вебинар для врачей в регионах, посвященный этой теме. Я его проводил, и действительно, для многих все это звучало удивительно. В своем докладе я тогда сказал, что инфекция, по нашим ожиданиям, придет в Россию в феврале. Когда мы это обсуждали с коллегами-эпидемиологами, мы к этому относились спокойно, но многими врачами на местах это было воспринято как сенсация: вирус проникнет в Россию! Конечно, на тот момент было сложно предсказать масштаб — столкнемся ли мы с отдельными случаями заболевания, небольшой вспышкой или глобальной пандемией.

Я хорошо помню первый SARS — вспышку другой коронавирусной инфекции в 2002–2003 годах (в прессе ее также именовали атипичной пневмонией.— «Ъ»). В Китае тогда было зарегистрировано 8 тыс. случаев и чуть больше 800 погибших. И это казалось вселенской катастрофой. Когда закончилась эта история, Китай праздновал победу, организовал конференцию, на которую пригласил почти все страны — мне посчастливилось быть в российской делегации, в Пекине установили памятники погибшим врачам… Было ощущение, что это гигантское, масштабное событие, хотя тогда все ограничилось почти только Китаем. Случаи в других странах были единичными. Поэтому, когда случился второй SARS, мы могли предполагать такое же развитие событий.

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Встреча в аэропорту Тюмени эвакуированных из Китая россиян во время пандемии коронавируса в апреле 2020 года

Встреча в аэропорту Тюмени эвакуированных из Китая россиян во время пандемии коронавируса в апреле 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Максим Слуцкий  /  купить фото

Мотивирующие плакаты на стройплощадке в Коммунарке в Москве, где в ускоренном режиме возводились корпуса больницы для заболевших во время пандемии коронавируса весной 2020 года

Мотивирующие плакаты на стройплощадке в Коммунарке в Москве, где в ускоренном режиме возводились корпуса больницы для заболевших во время пандемии коронавируса весной 2020 года

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Инфекции, которые передаются от животных человеку, называют зоонозами

Инфекции, которые передаются от животных человеку, называют зоонозами

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Во время пандемии коронавируса основная нагрузка легла на врачей. Они же оказались в числе первых жертв. На фото: стихийный мемориал в память о медиках в Санкт-Петербурге

Во время пандемии коронавируса основная нагрузка легла на врачей. Они же оказались в числе первых жертв. На фото: стихийный мемориал в память о медиках в Санкт-Петербурге

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Одной из мер по борьбе с коронавирусом стала дезинфекция общественных пространств. На фото: обработка перронов Киевского вокзала в Москве

Одной из мер по борьбе с коронавирусом стала дезинфекция общественных пространств. На фото: обработка перронов Киевского вокзала в Москве

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Врачи и сегодня говорят о необходимости вакцинироваться всем, кто в группе риска. Это не защищает от заражения, но обещает более мягкое течение болезни

Врачи и сегодня говорят о необходимости вакцинироваться всем, кто в группе риска. Это не защищает от заражения, но обещает более мягкое течение болезни

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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Встреча в аэропорту Тюмени эвакуированных из Китая россиян во время пандемии коронавируса в апреле 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Максим Слуцкий  /  купить фото

Мотивирующие плакаты на стройплощадке в Коммунарке в Москве, где в ускоренном режиме возводились корпуса больницы для заболевших во время пандемии коронавируса весной 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Инфекции, которые передаются от животных человеку, называют зоонозами

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Во время пандемии коронавируса основная нагрузка легла на врачей. Они же оказались в числе первых жертв. На фото: стихийный мемориал в память о медиках в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Одной из мер по борьбе с коронавирусом стала дезинфекция общественных пространств. На фото: обработка перронов Киевского вокзала в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Врачи и сегодня говорят о необходимости вакцинироваться всем, кто в группе риска. Это не защищает от заражения, но обещает более мягкое течение болезни

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

— Почему же коронавирус в 2019-м пошел по другому сценарию?

— Это свойство вируса. Контагиозность, или способность инфицировать, у инфекционных агентов отличается. Все зависит от того, какие рецепторы использует вирус, чтобы проникнуть в клетку хозяина. Они могут быть очень разными. Контагиозность SARS-CoV-2 оказалась значительно выше, чем у SARS-CoV-1, поэтому он приобрел способность так быстро распространяться и все это вылилось в пандемию.

— Какие были допущены ошибки при попытках лечить эту инфекцию?

— Я бы не говорил об ошибках. Понятно, что вначале мы ничего об этом вирусе не знали, он был загадкой для всех. Первые рекомендации по диагностике и лечению у нас появились 29 января 2020 года, задолго до регистрации в России первого случая. Мне кажется, Минздрав России оперативно сработал: быстро была собрана рабочая группа, мы включили в нее ключевых специалистов, активно сотрудничали.

Конечно, потом рекомендации сильно эволюционировали, к пятой, восьмой версии документ был совершенно иной. Но даже первый уже выглядел очень логичным. Туда были включены препараты, которые могут быть универсальны с точки зрения воздействия на РНК-содержащие вирусы.

— А зачем туда включили лопинавир, который используется для лечения ВИЧ-инфекций?

— Тут была логика. Надо отдать должное китайцам: первое сообщение в ВОЗ о том, что выявляются случаи, ушло 30 декабря 2019 года, а геном вируса был известен уже к 7 или 10 января 2020 года. И уже к концу первой декады января мы знали полную последовательность генома — это фантастические достижения современных технологий и оперативность китайцев, которые быстро секвенировали геном вируса.

COVID-19 ускоряет старение клеток мозга

COVID-19 ускоряет старение клеток мозга

Так вот, у вируса есть фермент протеаза, который нужен, чтобы обработать свои белки, когда он размножается. Выяснилось, что эта протеаза похожа по структуре на протеазу ВИЧ — вируса иммунодефицита человека. Возникла идея, что, вполне возможно, ингибиторы протеаз, которые мы используем против ВИЧ, могут сработать и против SARS-CoV-2. Поэтому в рекомендации был включен лопинавир — ингибитор протеазы ВИЧ.

Конечно, там был и интерферон-альфа — хорошо известный универсальный противовирусный препарат, который остался в наших рекомендациях до конца. Лопинавир со временем ушел из рекомендаций, потому что не показал ожидаемой эффективности. Но возникли более эффективные альтернативы.

— А еще была громкая история с гидроксихлорохином…

— Да, это была обсуждаемая история. Гидроксихлорохин — хорошо известный препарат, который используется не только для лечения малярии, но и как противовоспалительное средство в практике ревматологов. В начале пандемии его попробовали применить китайские коллеги и отметили положительный эффект. Тогда его начали применять для лечения COVID-19 в большинстве стран мира. И стартовали исследования по оценке эффективности.

Были опубликованы десятки, если не сотни статей на эту тему. Но данные были противоречивы: одни исследователи говорили, что он хорошо работает, другие — что эффекта не видят. Это неудивительно, поскольку когорты пациентов очень разные. Пока в профессиональном сообществе ломались копья, были разработаны более эффективные препараты, и в мае 2021 года гидроксихлорохин был исключен из методических рекомендаций.

— Насколько я помню, была идея использовать его вместе с антибиотиком азитромицином, что тоже потом часто критиковали. Зачем же вирус лечить антибиотиками?

— Дело в том, что у пациентов на фоне ковида часто возникала пневмония. А в головах и медработников, и пациентов есть убежденность, что она всегда требует антибиотиков. Здесь можно провести аналогию с гриппом. Сначала это пневмония, которая инициируется вирусом, но когда повреждаются клетки, вирусы открывают ворота для бактерий, присоединяется бактериальная инфекция.

Трое из четверых пациентов при лечении COVID-19 получали ненужные антибиотики

Трое из четверых пациентов при лечении COVID-19 получали ненужные антибиотики

Поэтому мы говорим, что вакцинация от гриппа и пневмококка — это очень важно для профилактики тяжелых осложнений. Пневмококк — это бактерия, которая очень быстро садится на ткань легкого, поврежденного вирусом. И тут уже нужны антибиотики. Они могут требоваться, когда наступают последствия заболевания. А лечить с самого начала антибиотиками — это совсем неправильно, мы об этом очень скоро стали говорить в рекомендациях. Более того, у нас существовала отдельная глава по использованию антибиотиков, где под восклицательными знаками были прописаны критерии их назначения: что точно должны быть признаки бактериального воспаления, что необходимы предварительные лабораторные исследования, что требуется определить уровень прокальцитонина и получить другие данные, которые подтверждают, что налицо именно бактериальное воспаление. Существуют очень четкие критерии для состояния, когда антибиотики нужны, и мы их прописали.

— Что сегодня собой представляют клинические рекомендации при ковиде? Считаете ли вы, что они оптимальны или над ними еще нужно работать?

— Пока этот документ называется «Временные методические рекомендации», как было указано в постановлении правительства. Сейчас мы работаем по его 18-й версии. Это довольно объемный документ, больше 250 страниц, а его соавторы — более 100 человек. Но мы здесь не исключение: в США клинические рекомендации по ковиду — это более 400 страниц. Там подробно описано все, что касается диагностики, противовирусного и патогенетического лечения, реанимации, а также всевозможные подходы к профилактике. Большой блок по антибиотикотерапии. Есть блок по ранней реабилитации — ее важно начинать еще в реанимации. Большой блок по использованию антикоагулянтов.

— Почему это важно?

— Довольно быстро стало понятно, что в механизме развития заболевания очень важную роль играет именно нарушение гемостаза — свертываемости крови, что связано в том числе с особенностями воздействия вируса. Рецептор, за счет которого он проникает в клетки, ангиотензинпревращающий фермент второго типа, присутствует во всех сосудах. Вирус повреждал и сосудистое звено, поэтому одним из тяжелых осложнений ковида стали тромбозы.

Сегодня многие знают термин «цитокиновый шторм». Это один из патогенетических механизмов — избыточное воспаление, реакция организма с высвобождением воспалительных цитокинов. Так организм реагирует на инфекцию, что приводит к массивному повреждению тканей и летальным последствиям. Стало понятно, что одним из возможных способов лечения может стать предотвращение избыточного воспаления. Поэтому в рекомендации попали препараты, которые обычно использовали не инфекционисты, а коллеги-ревматологи.

— Это было правильным решением?

— Это было очень мудрым решением. Я хорошо помню такой момент: был апрель 2020 года, ранний период, но когда уже стало понятно, что нужно включать такие особенные препараты. Появились первые данные итальянских коллег, что барицитиниб, который используется в ревматологии, дает хорошие результаты. Еще ни в одной стране мира на тот момент его не было в рекомендациях. Но мы понимали, что, наверное, нужно включать, поскольку для кого-то это может оказаться жизнеспасающим лечением.

Я помню, как мы обсудили все нюансы с коллегами-ревматологами, у которых уже был опыт лечения этим препаратом, взвесили все риски, все за и против и приняли решение указать препарат в рекомендации. Это, кажется, была восьмая редакция документа. А ночью меня прошиб холодный пот: что же мы делаем, ведь нигде в мире нет такого! Прихожу утром: нет, ребята, исключаем, это такая ответственность! Потом, после очередного обсуждения,— нет, включаем! Такие были метания... В итоге мы его все-таки включили, а потом он появился в рекомендациях ВОЗ и других стран, мы оказались правы.

Сегодня, мне кажется, рекомендации содержат все необходимое, у нас есть все инструменты. Но нет предела совершенству, разработки продолжаются, мы вносим новую информацию по профилактике, по вакцинам.

— Пандемия закончилась, но люди все равно заболевают, угроза существует. Нужно ли вакцинироваться от ковида?

— Конечно. Сейчас не нужна массовая вакцинация, как было вначале, когда вакцина только появилась. В тот момент было важно привить максимальный процент популяции. И тогда мы рекомендовали это делать раз в полгода, чтобы поддерживать уровень иммунитета. Но потом так или иначе большинство людей встретились с вирусом, переболели легко или тяжелее, в том числе с серьезными последствиями для здоровья. В популяции сформировался гибридный иммунитет, частично обеспеченный вакцинацией, частично — встречей с вирусом, и это привело к тому, что пандемия стала во всем мире потихоньку спадать.

Пандемия сказалась на работе мозга представителей старшего поколения, повысив риски деменции

Пандемия сказалась на работе мозга представителей старшего поколения, повысив риски деменции

Сегодня мы рекомендуем прививку лицам из групп риска — людям старше 60 лет, с хроническими заболеваниями. В пандемию с наибольшим риском смерти болели люди с сахарным диабетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с ожирением. Эти же группы риска актуальны и сегодня. Им обязательно нужно прививаться хотя бы раз в год. Тем, кто никогда не прививался, тоже стоит привиться.

— Тут есть еще такое опасение: вирус мутирует, нынешняя вакцина может оказаться неэффективной. Это так?

— Это не совсем так. Сегодня у нас обновленная вакцина. Это вариант того же «Спутника», который появился в августе 2020 года, и я считаю, что этой победой мы можем гордиться. Вакцина оказалась первой в мире и показала свою эффективность. Конечно, когда вирус меняется, и вакцину нужно адаптировать. Да, при этом эффективность вакцины может несколько снизиться, но это не значит, что она не работает совсем. Поэтому мы еще в период ковида говорили, что надо обязательно вакцинироваться, чтобы поддерживать уровень иммунитета, позволяющий снизить риски неблагоприятного исхода.

И очень важно понимать, что вакцина не защищает от заражения. Риск заражения могут снизить барьерные средства — маски, дистанцирование...

— И самоизоляция, которую многие проклинали.

— Да. А вакцина в идеале предотвращает развитие заболевания. Человек все равно инфицируется, но не заболевает совсем или болеет не так тяжело и не умирает. Про грипп мы говорим то же самое. Глупо утверждать: вот, я вакцинировался от гриппа, а потом заболел, значит, вакцина не работает. Вакцина работает, она спасет от смерти, если ты заболел. В этом и есть ее работа.

— Нужно ли сейчас в общественных местах продолжать носить маски?

— Конечно. Это логично и связано не только с ковидом. Есть много других респираторных вирусов. Если мы хотим снизить риск заражения, то в общественных местах, в транспорте разумно носить маску. Это еще и защищает окружающих, если вы заболели. Это защищает вас от заражения, если кто-то рядом болеет. Защищает ваших близких — что вы не принесете вирус домой.

— Можно ли сказать, что ковид стал сезонной инфекцией и будет с нами всегда?

— Очень похоже, что ковид приобрел свойства сезонного заболевания. Мы видим, что заболеваемость повышается в осенний период, спадает в летнее время. Говорит в пользу этого и тот факт, что мы уже не видим высокой интенсивности эпидпроцесса, заболеваемость несравнимо ниже, чем в период пандемии, система здравоохранения работает штатно, не перегружена. Да, есть пациенты, которые болеют так же, как любыми другими инфекциями — гриппом, риновирусной инфекцией, например.

— Чему нас научил ковид?

— Мы получили очень много уроков. Например, умение работать очень быстро на всех уровнях: так трудились медики, ученые, а Минздрав и правительство принимали необходимые нормативные акты и решения, чтобы наиболее эффективно спасать жизни.

Всемирный экономической форум перечислил риски после пандемии COVID-19

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А самое главное — ковид научил нас настороженно относиться к инфекционным болезням. Они никуда не деваются, они эволюционируют. Это связано со многими факторами. Нас на Земле уже больше 8 млрд, а не 3 млрд, как в 1960-х, и механизм распространения инфекций меняется. Мы чаще встречаемся с новыми возбудителями, которые раньше были нам недоступны. Переход заболеваний от животных к человеку, пересечение межвидового барьера стало более вероятной ситуацией. А SARS — это зооноз, то есть инфекция, передающаяся от животного к человеку.

К тому же меняется климат, переносчики — комары и другие животные, которые раньше отсутствовали на определенных широтах,— расширяют ареал и приносят с собой инфекции. В этом году, например, лихорадка Западного Нила регистрировалась в Воронежской области, хотя раньше ее там никогда не было. Все это связано с эволюцией инфекционных болезней.

Поэтому нужно иметь настороженность, помнить о том, что инфекционные болезни рядом, и быть к этому готовыми заранее. ВОЗ сейчас работает в этом направлении. Было принято несколько документов, где перечислены наиболее опасные патогены с точки зрения возможного формирования эпидемии, пандемии, против которых нужны вакцины и противовирусные препараты. Их нужно изучать.

Еще нужно совершенствовать систему здравоохранения, чтобы она была стабильна, устойчива и не развалилась, как в Италии, которая из-за острой нехватки медперсонала и реанимационного оборудования во время ковида была вынуждена обратиться к другим странам за помощью.

Нам в России тоже нужно укреплять систему здравоохранения, в частности инфекционную службу.

Фотогалерея

Как пандемию переживали в России

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Заболевшие надеялись и на врачей, и на высшие силы. На фото — священник в палате больной ковидом в разгар пандемии весной 2020-го

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Пустая Кремлевская набережная в разгар пандемии весной 2020 года

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Если в приемное отделение больницы больной ковидом весной 2020-го попадал без очереди, можно было считать, что ему крупно повезло

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Сегодня призрак ковида по-прежнему с нами — как сезонное заболевание

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Врачей на скорой в пандемию вполне можно было бы сравнить с солдатами на передовой

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Одним из самых тяжелых испытаний в пандемию стала невозможность похоронить ушедших родных с соблюдением традиций

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Ежедневная статистика заболевших и скончавшихся от ковида напоминала фронтовые сводки

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Даже репетиция парада на Красной площади в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходила весной 2020 года с использованием средств индивидуальной защиты

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В первые дни лета 2020-го для прихожан открылись мечети. Но и там было необходимо соблюдать дистанцию

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Лавки в парках и скверах оказались под запретом. Впрочем, как и сами зеленые зоны. Счастье прогулок было доступно только владельцам собак

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москву дезинфицировали ежедневно с головы до пят

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Особенно тщательно обрабатывали общественные пространства. На фото — Киевский вокзал в Москве

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Во временные больницы были превращены даже стадионы и катки. На фото — больные ковидом в ледовом дворце «Крылатское» на западе Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Врачи быстро установили, что полному излечению от ковида способствует качественная и быстро начатая реабилитация

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Заболевшие надеялись и на врачей, и на высшие силы. На фото — священник в палате больной ковидом в разгар пандемии весной 2020-го

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Врачи, которые в пандемию работали в «красной зоне», вспоминают, что у них тогда была только одна мечта — немного поспать

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

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