СМИ: российские майнеры будут определять стоимость валюты по зарубежным биржам

Министерство финансов разработало поправки ко второму чтению законопроекта о налогообложении цифровых валют. По словам источника «Интерфакса», в них содержатся требования к иностранным криптобиржам, на основе рыночных котировок которых российские майнеры смогут определять стоимость добытой криптовалюты для уплаты налогов.

1 ноября в России вступил в силу закон о легализации майнинга криптовалют. Он разрешает добычу криптовалют, но не разрешает торговлю ими, то есть не предполагает существования отечественных криптобирж.

Как сообщил источник «Интерфакса», Минфин предлагает ввести в Налоговый кодекс новую статью 282.3, в которой будут прописаны особенности определения налоговой базы по операциям с цифровой валютой, полученной в результате майнинга. Согласно этой статье:

налоговая база будет рассчитываться по рыночной котировке цифровой валюты на дату получения дохода; рыночная котировка (цена закрытия) будет устанавливаться иностранным торговым организатором по сделкам за день;

иностранным торговым организатором считается лицо, чей объем торгов с цифровой валютой превышает 100 млрд руб. в день;

налогоплательщик имеет право самостоятельно выбрать рыночную котировку, если по одной и той же цифровой валюте сделки совершались через две или более иностранные криптобиржи;

выручка от реализации цифровой валюты будет определяться исходя из фактической цены реализации, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20%.

Проект о налогообложении цифровых валют был внесен на рассмотрение в Госдуму в декабре 2020 года. В первом чтении принят в феврале 2021-го. Согласно инициативе, доходы от операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Штраф за уклонение или неуплату — 40% от утаенной суммы. При объеме операций свыше 600 тыс. руб. в год у налогоплательщиков появится обязанность подавать декларацию налоговым органам.

О проекте — в материале «Ъ» «Государство заглянет в цифровые кошельки».