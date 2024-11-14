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Коммерсантъ FM
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Октябрьская инфляция выросла в пределах ожиданий

Мониторинг динамики потребительских цен

Темпы роста потребительских цен в РФ ускорились в месячном и в недельном сопоставлении, но несколько сократились в годовом. По данным Росстата, в октябре инфляция составила 0,75%. Это больше 0,48%, которые фиксировались на конец сентября. Октябрьский показатель оказался близок к месячным максимумам этого года — больше было только в январе (0,86%) и июле (1,14% — тогда произошла индексация тарифов ЖКХ). По сообщению статведомства, продовольственные товары в октябре подорожали на 1,23%. В том числе плодоовощная продукция в связи с завершением сезона выросла в цене в среднем на 1,44%. Непродовольственные товары в октябре подорожали значительно меньше — на 0,68%, услуги — на 0,21%.

Более поздние, недельные данные Росстата также показали ускорение инфляции — с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет произведен за шесть, а не за семь дней) цены выросли на 0,30% после 0,19% в предыдущий период с 29 октября по 5 ноября.

Годовая же инфляция (относительно октября 2023 года) из-за эффекта высокой базы, согласно Росстату, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября и 9,05% на конец августа. Минэкономики в обзоре «О текущей ценовой ситуации» оценило годовую инфляцию на 11 ноября на уровне 8,56%.

Октябрьские данные не снижают вероятность нового повышения ключевой ставки ЦБ. Напомним, 25 октября она была поднята с 19% до 21% с сигналом о возможности дальнейшего повышения в декабре (как следует из прогноза регулятора по средней ставке в этом году — до 22–23%).

По расчетам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», сезонно скорректированная инфляция за октябрь в пересчете на год (именно на этот показатель прежде всего ориентируется ЦБ) составила 8,9%, что близко к уровням третьего квартала этого года (без учета индексации услуг ЖКХ в июле). Экономист Дмитрий Полевой отмечает, что октябрьские данные оказались лучше ожиданий, чего не было в предыдущие несколько месяцев. В частности, замедлилась сезонно скорректированная инфляция, но недельные данные увеличивают накопленный ноябрьский рост цен до 0,42%, что уже почти соответствует «целевым» 0,51% для этого месяца. «Поэтому позитива совсем немного, можно говорить лишь об неухудшении октябрьских тенденций»,— считает Дмитрий Полевой.

Вадим Вислогузов

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