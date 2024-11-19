Минэкономразвития и ЦБ оптимизируют инвестпрограммы монополий

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что правительство договорилось с Центральным банком провести оптимизацию инвестиционных программ госкомпаний и естественных монополий. По его словам, в рамках оптимизации будут выделены приоритеты, от каких-то программ придется отказаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе выступления в Госдуме господин Решетников пояснил, что высокое кредитование в секторе монополий привело к нарушению пропорций кредитования в экономике. Сейчас, как сообщил министр, Минэкономики видит большое расширение кредита в секторе госкомпаний и естественных монополий.

«В то же время сейчас компании, объявив в "другое время" об очень амбициозных планах, продолжают их выполнять, и мы видим, что доля этого сектора в экономике крайне выросла»,— сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что из-за этого в объеме кредитования существенно сократилась доля отраслей, генерирующих экономику предложения — АПК, пищевая, машиностроение, туризм и др. Кроме того, отдача от инфраструктурных инвестиций приходит значительно позже, чем у указанных отраслей. «Поэтому мы сейчас вкладываем, но расширение предложения может прийти позже, чем нам бы хотелось»,— сказал Максим Решетников.

Оптимизация инвестпрограмм госкомпаний и естественных монополий, как указал министр, позволит «максимально сжать» и приоритизировать проекты внутри этих программ, чтобы, возможно, от чего-то отказаться.

О борьбе за экономический рост и против инфляции — в интервью Максима Решетникова «Ъ».