Сбор среди чужих

19 ноября президент России Владимир Путин встретился с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым, который, как сообщает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, обнажил много скрытых целей и смыслов происходящего и даже на глазах наполнил бюджет. Просто показал, как это делается. Нет, для него это было не сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин, встречаясь с Алексеем Нечаевым, на что-то рассчитывал

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин, встречаясь с Алексеем Нечаевым, на что-то рассчитывал

Фото: пресс-служба президента РФ

Похоже, интерес Владимира Путина к Алексею Нечаеву был неподдельным. Чего-то президент от него ожидал. Вопрос, готов ли бы оправдать эти ожидания господин Нечаев.

— Алексей Геннадьевич, над чем ваша партия работает в парламенте? — интересовался Владимир Путин.

— Мы сейчас работаем над принятием бюджета,— неожиданно по существу отвечал тот.— И конечно, очень непростой этот бюджет, но что важно: это бюджет победы — победы и в военном смысле, и в технологическом! Это самое главное. Наша партия поддержала в первом чтении бюджет. Но меня, конечно, беспокоит то, что он с дефицитом!

Нет, это было не то, что от Алексея Нечаева, наверное, ожидал Владимир Путин. Бюджет победы с дефицитом выглядел на людях не очень убедительно. Я уж не говорю о самой победе.

— Но небольшой дефицит!..— сопротивлялся Владимир Путин со странной улыбкой.

Неужели он не воспринимал Алексея Нечаева всерьез?

— Действительно, небольшой,— согласился господин Нечаев.— Но все-таки мы привыкли, что много лет у нас бюджет профицитный. Хочется жить с запасом... Чтобы всегда было!

К хорошему привыкаешь, как известно, быстро. Привык и Алексей Нечаев. Но оказывается, что в условиях победы надо отвыкать.

— Я сказал всей нашей фракции и сам пришел к вам с тем, чтобы рассказать, какие есть идеи, как бюджет наполнить,— сообщил лидер «Новых людей».

— Пожалуйста,— разрешил Владимир Путин с той же странной улыбкой.— Думаю на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше.

Господин Путин как будто успокаивал Алексея Нечаева. Или, например, себя.

— Будем надеяться, но надо всем работать, чтобы он был меньше,— предложил господин Нечаев.

Содержался ли в этом соображении намек на то, что кто-то из собеседников работает над бюджетом меньше? Причем себя, по всей видимости, Алексей Нечаев в таком упрекнуть никак не мог.

— Ваше мнение интересно, потому что вы же работаете напрямую с предпринимателями и чувствуете эту среду,— пожал плечами президент, объясняя, почему он вообще разговаривает с Алексеем Нечаевым на эту тему.

— Мы полтора года назад с вами разговаривали об умном протекционизме. Я помню, как вы эту идею очень поддержали,— кивнул господин Нечаев.— И уже благодаря тому, что мы ввели пошлины для недружественных стран — они и раньше были, просто были раньше маленькие — 6 процентов,— мы сделали 35 процентов по целому ряду товаров, именно по этим импортным товарам. Вместе мы тогда обсуждали: не поднимутся ли цены? Мы видим, что ответ — «нет»: из-за этого цены не поднимались!

Да, они поднимались и продолжают подниматься из-за всего другого.

Но на самом деле и из-за этого, возможно, тоже.

— Это в бюджет уже дало по нескольким товарным категориям 27 миллиардов рублей,— продолжил господин Нечаев.— Это уже то, что сделано. Правительство в следующем году ставит план 50 с лишним миллиардов получить. Я предлагаю еще расширить линейку стран, потому что сейчас только выборочно страны мы берем. А, может быть, для всех стран Запада, коллективного Запада ввести эти повышенные пошлины?! И с этим тоже к вам сегодня пришел.

Алексей Нечаев был настроен решительно. Его не смущало то, что такие идеи идут все-таки вразрез с идеологией его собственной партии. Сейчас, в дни работы над бюджетом победы, дело не в этом.

— Потому что — что видно по бюджету? Надо брать деньги не со своих, а с чужих,— откровенно признался Алексей Нечаев президенту.— Это самый правильный подход!

Так и хотелось добавить: не прогадаете! Других аргументов не было. Давайте уже!

— Но так, чтобы свои не пострадали,— предостерегал господин Путин.

Да, и здесь наблюдалось четкое деление на «своих» и «чужих». Да, таково время победы.

— Это наша общая задача,— согласился Алексей Нечаев.— Видно, что это будет 100 миллиардов рублей и больше (Просматривалось отовсюду.— А. К.). Думаю, что вы правы: будем лучше работать — еще больше будет! Это раз. Второе — очень деликатная тема, но я думаю, что можно сделать так, чтобы в следующем году 85 миллиардов рублей нам в бюджет принесли мигранты.

А вот здесь следовало быть тем более аккуратным. Но не сегодня, нет.

— Надо очень внимательно регулировать. Если позволите, расскажу, потому что там важно тоже не перегнуть. Но сейчас какая ситуация? Примерно 90 тысяч рублей — это то, что в Москве, например, мигранты зарабатывают в месяц. Около 1,5 миллиона рублей в год они зарабатывают, а весь патент в год — 90 тысяч рублей — это меньше, чем платят даже наши самозанятые, уж не говоря про обычных работников!

Мигранты найдут что на это ответить. Они расскажут, сколько платежей, кроме патента, им сейчас приходится делать. Алексей Нечаев предлагал не останавливаться на этом. Лавры главы налоговой службы Даниила Егорова не давали ему покоя.

— И есть целый ряд мер, которые нужно принять, чтобы эту цифру поднять! — продолжал Алексей Нечаев.— Например, можно на 50 процентов поднять саму стоимость патента и, например, сделать платным саму регистрацию, ввести пошлины за этот патент (это вообще самое простое! — А. К.). Сейчас это все бесплатно, а если даже, например, сделать 5 тысяч рублей на человека, то это будет еще 10 миллиардов в год в доходы бюджета!

То есть мигранты платят за патент плюс будут платить еще и пошлину за этот же патент.

Алексей Нечаев доставал из рукава все новые ассигнации.

— Эти дополнительные деньги позволят нам дооборудовать систему пограничного контроля биометрией, чтобы мы точно знали, кто приехал, куда он приехал, потом по России — где он живет, где он работает... Потому что у нас только часть мигрантов имеет патенты. Поэтому просил бы это обсудить, если вы поддержите. Такая возникла даже метафора — сделать «мигрант ID», чтобы мы видели, что где происходит! — говорил господин Нечаев.

Уже очевидно, что мигранты не то что не очень охотно уже едут в Россию, а начинают разъезжаться из страны. Если усилия Алексея Нечаева увенчаются успехом (а протеста или даже возражения в глазах Владимира Путина не наблюдалось), процесс ускорится значимо. Они и так на грани.



Хотя многим и понравится. Нет, не мигрантам.

— Очень хочу вас поблагодарить за то, что вы поддержали закон о майнинге,— перешел Алексей Нечаев к следующей теме.— Прошли обсуждения, правительство поддержало. Конечно, без вашего решения тоже этого бы не было!

— В профицитных регионах не хватает электричества уже,— признался президент.

Майнят, как говорится, не по-детски. Почувствовали наконец, где биткойны зарыты.

— Да,— горячо согласился Алексей Нечаев,— там и не надо! А где есть (еще пока.— А. К.), там можно действовать! И одним из авторов тоже был наш депутат! Сейчас... я был на нескольких совещаниях... мы видим, сколько в 2025 году отрасль принесет!

Не факт, правда, что в бюджет.

— Но задача, чтобы не просто иметь отрасль, которая третья в мире или четвертая, а иметь лидерскую отрасль в мире,— рассказал Алексей Нечаев о творческих планах.— Для этого нужно примерно в пять раз увеличить наши объемы! Опять же очень внимательно смотря, где это делать, потому что, так сказать, там, где и так у нас электричества нет, не надо майнингом заниматься!

Он, видимо, исходил из того, что вообще-то чего-чего, а электричества у нас навалом. И нужно этим пользоваться.

— И самое главное,— добавил господин Нечаев,— даже, может быть, не только деньги, но то, что такое развитие позволит нам построить превосходство и в сфере искусственного интеллекта! Да, у нас, у России, хороший задел, мы уже среди лидеров, благодаря и «Яндексу», и VK, и «Сберу», и еще ряду наших компаний!

Переход от майнинга в профицитных регионах к искусственному интеллекту был неожиданный, но яркий, как «лампочка Нечаева». Господин Нечаев предлагал менять электричество на искусственный интеллект, причем обмен предлагался просто натуральный.

— Но одно дело — быть одним из лидеров,— разъяснил лидер партии «Новые люди»,— другое дело — быть опережающими, как мы были в космосе когда-то! Поэтому я думаю, что эту задачу надо ставить — тоже аккуратно, но делать крепко, неуклонно!

К сожалению, ключевое слово — «когда-то».

— Я хочу сказать, что в это непростое время мы — партия, наши активисты, сторонники — уверены, что мы, конечно, выйдем с победой из этого непростого времени, в том числе благодаря вам, вашей работе,— вдруг решил он похвалить президента.

— Благодаря народу России,— все с той же улыбкой поправил его Владимир Путин.

— И благодаря народу России! — спохватился господин Нечаев.— Спасибо большое!

«Спасибо», похоже, относилось уже к народу России.

А вот и еще благодарность лично президенту в его присутствии, чтоб не забыть:

— И спасибо вам большое за то, что организовали саммит БРИКС у нас в России, в Казани! Я знаю, очень много молодых людей смотрели, и много разговоров! И то, что мы показали им, что есть новый мир, большой мир! Это, я знаю, очень многих вдохновляет! Потому что вся идея о том, что есть какой-то глобальный мир и нас там не хотят…— Алексей Нечаев поморщился.— Все видят, что очень даже хотят! Вы это сделали. Спасибо вам большое!

Не стоило ему напоследок быть таким откровенным и обнажать вдруг скрытые цели и смыслы.

— Жалко, что не было Фукуямы,— вздохнул господин Нечаев.— Он, помните, говорил, что наступил конец истории?

Владимир Путин несогласно кивнул.

— Мы видим, что нет никакого конца истории! — не согласился и Алексей Нечаев.— Есть, наоборот, новая история, которая начинается, и она началась в Казани.

— Наша цель не в том, чтобы что-то кому-то показать, а идти вперед, развиваться с теми, кто хочет это делать! — господин Путин обязан был наконец произнести эти слова, и все снова стало опять, слава богу, не таким очевидным.

— Быть настоящими! — кивнул Алексей Нечаев.

Быть таким ему самому на этой встрече, пожалуй, не удалось.