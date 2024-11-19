Сборная России забила от обороны

Последний матч сборной России в 2024 году получился для нее более сложным, чем предпоследний, с брунейцами, но все-таки не настолько, чтобы она обошлась без крупной победы над очередным далеким от футбольной элиты соперником. Сирийскую команду в Волгограде россияне обыграли со счетом 4:0.

Звучавшие вечером во вторник напоминания о великой битве, прославившей 82 года назад навеки город, которому выпало принимать очередной матч сборной России, именно с футбольной реальностью, отнюдь не такой эпической, вступали, конечно, в определенный диссонанс. Но все равно на фоне той встречи, что российская команда провела четыре дня назад в Краснодаре, забив 11 голов брунейцам, эта, в Волгограде, с некоторых пор на время ненадолго возвращающем себе ради сохранения исторической памяти прежнее название — Сталинград, и в самом деле выглядела испытанием уже посерьезнее. Соперник — из первой сотни рейтинга Международной футбольной федерации (FIFA), а не из той ниши, когда спорить можно разве что о том, есть ли в мире команды хуже или нет. В бэкграунде имеются кое-какие, пусть скромненькие, достижения. Тренеру Хосе Лане в свое время доверяли юношеские сборные Испании. А все ведь знают, какие футболисты там созревают, что, когда созреют, выигрывают.

Впрочем, подход сирийцев ничем особенно не отличался от брунейского: гости закрылись сразу же. В игре же того варианта сборной России, который выбрал на этот матч ее наставник Валерий Карпин, многое крутилось вокруг футболистов «Локомотива» — и сегодняшних его лидеров, и лидера прежнего, Алексея Миранчука, которому нынче приходится тянуть лямку в Америке. Заметны были и он, и Алексей Батраков с Сергеем Пиняевым. А затем на авансцену неожиданно выскочил Илья Самошников.

И в клубе этот защитник отличается вкусом к действиям атакующим. А тут-то вперед идти сам бог велел. И Самошников шел с удовольствием.

Правда, первое его подключение обернулось конфузом. После подачи углового Самошников оказался с мячом на углу вратарской в полном одиночестве, но так толком и не пробил: не смог подобрать как следует ноги, что ли. Зато через минуту он уже здорово сыграл в своей штрафной, потому что в нее невесть как просочился сирийский хавбек Аммар Рамадан. Он, впрочем, кажется, сам не понял, как так получилось, что рядом не свои, а чужие ворота, и, растерявшись, побежал куда-то совсем не туда.

Вскоре Самошников, классно подработав мяч, сместился со своего правого фланга в центр и пальнул на убой, но попал не в створ, а в стойку. А потом Самошников исполнил свой фирменный трюк. В чемпионате России нет игроков, которые умеют бросать мяч из аута так далеко, как он. И вот он его запустил уже справа в чужую штрафную, а сирийский вынос подобрал Даниил Фомин, вовремя почувствовавший, что пробить не выйдет, а лучше отдать мяч партнеру. Партнер — защитник Максим Осипенко — скидкой распорядился безупречно, и счет был открыт.

На излете первого тайма Самошников еще разок отметился ассистентскими навыками. Его передача на одноклубника Пиняева была безупречной по точности. Однако форвард, как до этого в похожем положении Самошников, мяч не обработал.

Второй гол был забит уже после перерыва. И его автором стал человек, больше остальных такого праздника заслуживший. Хотя было слишком похоже на то, что Илья Самошников вообще-то навешивал в штрафную.

Просто небольшая срезка придала полету мяча особенную пикантность — вышел такой удар-«парашютик» в дальнюю девятку, который несчастный сирийский вратарь Ахмад Маданья проводил обреченным взглядом. А что тут сделаешь-то, если заранее вышел на перехват, не ожидая такого коварства?

Ну и на улицу Алексея Миранчука праздник тоже пришел. Причем поразил Миранчук ворота головой, хотя мастером игры этой частью тела, строго говоря, никогда не слыл. Но позиция — прямо напротив ворот, в полудюжине метров от них — была чересчур комфортной. Как и пас Лечи Садулаева.

Дальше сборная России позволила сирийцам немножко порезвиться на хозяйской половине и едва не пропустила единственный в этом году гол (сербов, белорусов, вьетнамцев и брунейцев она обыграла «всухую»). Голкипер Александр Максименко на пару со стойкой справились. А после этого игра вернулась в прежнее русло, и Евгений Морозов заработал пенальти, реализованный Максимом Осипенко, ставшим автором дубля. Защитникам эта встреча подарила редкий шанс отличиться в нападении.

Алексей Доспехов